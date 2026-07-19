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DCNews Stiri VIDEO Pod din Grecia, distrus de furtuna Daniel acum 3 ani, în continuare prăbușit. Oamenii îl traversează așa

VIDEO Pod din Grecia, distrus de furtuna Daniel acum 3 ani, în continuare prăbușit. Oamenii îl traversează așa

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 19 Iul 2026
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pod grecia larissa
captură video

Un pod din Grecia, efectiv prăbușit de puterea furtunii Daniel, nu a beneficiat de nicio reparație în acești ani. Iar oamenii îl traversează, în continuare, cu mașina.

Locuitorii din centrul Greciei continuă să traverseze cu mașina un pod grav avariat din apropierea orașului Larissa, în ciuda faptului că structura a fost declarată nesigură după ce s-a prăbușit în timpul furtunii Daniel din 2023.

Podul Palaeopyrgos, care traversează râul Pineios, a suferit daune structurale majore când furtuna Daniel a devastat regiunea Tesalia în septembrie 2023. În timp ce zeci de poduri din regiune au fost distruse, această trecere s-a prăbușit parțial, lăsând secțiunea centrală afundată periculos de aproape de râul de dedesubt.

În ciuda riscului evident, mulți șoferi locali - în special fermieri - continuă să folosească podul pentru a evita un ocol lung pe autostrada națională. Ruta alternativă adaugă atât timp, cât și costuri de combustibil, făcând din trecerea avariată o scurtătură atractivă, deși periculoasă, scrie GreekCityTimes. 

Imaginile cu drona publicate de publicația locală LarissaNet arată vehicule, inclusiv un Ford Ranger, conducând cu atenție pe secțiunea deformată a podului înainte de a urca înapoi pe partea opusă. Deși traficul a fost oficial interzis, se pare că nu există bariere fizice care să împiedice șoferii să acceseze podul. Conform rapoartelor locale, unele sisteme de navigație prin satelit încă îi direcționează pe șoferi către trecerea podului, contribuind în continuare la utilizarea continuă a acestuia.

Podul a rămas în starea sa deteriorată timp de aproape trei ani, fără a fi efectuate reparații. Locuitorii și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la lipsa de acțiune, avertizând că utilizarea continuă a structurii ar putea duce, în cele din urmă, la un accident grav.

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