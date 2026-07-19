Inundații la Bușteni după o ploaie torențială. Mașini luate de viitură. Mai multe străzi din stațiune și din Poiana Țapului, acoperite de apă

Ploaia torențială de duminică a provocat inundații în stațiunea Bușteni și în zona Poiana Țapului, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă.

Fenomenele vin în contextul în care hidrologii au emis anterior o alertă de tip Cod portocaliu de inundații pentru Valea Prahovei.

Imaginile apărute din stațiune surprind carosabilul inundat, iar apa s-a acumulat rapid pe mai multe artere, îngreunând circulația.

Cod portocaliu de inundații pe Valea Prahovei

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod portocaliu hidrologic valabil până luni, la ora 09:00, pentru bazinul superior al râului Prahova și pentru bazinul râului Doftana.

Totodată, sub Cod galben se află bazinele hidrografice Teleajen, Cricov și Cricovul Sărat.

Potrivit hidrologilor, există risc ridicat de viituri rapide și inundații locale, generate de ploile abundente și de scurgerile de pe versanți.

„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare”, a transmis INHGA.

Autoritățile monitorizează evoluția situației.