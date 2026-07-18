Mamă lovită de un camion în Iași, în timp ce își ținea copilul de un an și jumătate în brațe

Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

O femeie în vârstă de aproximativ 35 de ani, care își ținea în brațe copilul de un an și jumătate, a fost lovită sâmbătă de un camion, la scurt timp după ce a ieșit din curtea locuinței, în localitatea Moșna, județul Iași. Ambele victime au fost transportate la spital, iar medicii spun că sunt în stare stabilă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, apelul la 112 a anunțat producerea unui accident rutier în care o femeie a fost lovită de o autoutilitară.

„Prin apel la 112, Dispeceratul Integrat ISU - SMURD - SAJ Iaşi a fost sesizat despre un accident rutier în localitatea Moşna, în care o femeie a fost lovită de o autoutilitară. Femeia a fost extrasă în siguranţă, este conştientă şi primeşte îngrijiri medicale. Copilul, de asemenea conştient, prezintă escoriaţii la nivelul capului şi a fost evaluat de echipajul SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

La intervenție au participat echipaje ale Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu autospeciale de intervenție și un echipaj de prim ajutor calificat, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Moșna. Pentru transportul femeii a fost solicitat și un echipaj de salvare aeriană.

Femeia a suferit mai multe fracturi

Coordonatorul UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat pentru AGERPRES că femeia a suferit o politraumă, cu fracturi la nivelul femurului stâng, pumnului drept și coloanei lombare, fără afectare medulară. De asemenea, aceasta prezintă multiple contuzii.

Pacienta a fost transportată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, unde va fi internată în Clinica de Ortopedie și va avea nevoie de intervenții chirurgicale.

„Femeia este în UPU de la Spitalul 'Sf. Spiridon'. E vorba de o politraumă, cu fracturi la nivelul femurului stâng, pumnului drept, la nivelul coloanei vertebrale lombare, fără afectare medulară. De asemenea, are multiple contuzii. Pacienta va fi internată la clinica de ortopedie şi va avea nevoie de intervenţii chirurgicale. Prognosticul vital este bun. Sperăm că şi din punct de vedere funcţional evoluţia va fi una favorabilă”, a precizat dr. Diana Cimpoeșu.

Copilul este în stare stabilă

Copilul, în vârstă de un an și șase luni, a fost transportat la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Medicii au stabilit că micuțul a suferit un traumatism cranio-cerebral și mai multe contuzii și escoriații la nivelul capului și membrelor, însă starea sa este stabilă.

„Copilul a fost transportat la UPU de la Spitalul 'Sf. Maria'. Este stabil hemodinamic, cu leziuni de tip contuzii la nivelul capului şi membrelor”, a mai declarat coordonatorul UPU-SMURD Iași.