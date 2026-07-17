Verdictul Comisiei Europene privind justiția din România. Radu Marinescu: Sunt progrese

Radu Marinescu, ministrul Justiției. Sursa Foto: Agerpres

Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu, susține că raportul Rule of Law 2026, publicat de Comisia Europeană, confirmă progresele înregistrate de România în domeniul justiției și al statului de drept pe parcursul anului 2025.

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul ministru afirmă că documentul evidențiază o serie de măsuri care au contribuit la consolidarea independenței sistemului judiciar, la reducerea duratei proceselor și la accelerarea digitalizării instanțelor și parchetelor.

Potrivit lui Radu Marinescu, Comisia Europeană apreciază că implementarea Legilor Justiției adoptate în 2022 a avut un impact pozitiv asupra independenței și funcționării sistemului judiciar.

Acesta arată că raportul menționează și creșterea gradului de ocupare a posturilor din instanțe și parchete, după deblocarea concursurilor pentru magistratură în aprilie 2026. Documentul mai consemnează finalizarea procedurilor de selecție pentru conducerea marilor parchete, reforma unităților locale de parchet și majorarea vârstei de pensionare în sistemul judiciar.

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„Raportul retine o serie de progrese semnificative:

implementarea legilor justiției adoptate in 2022 a contribuit la creșterea independenței si a funcționalității justiției;

a crescut gradul de ocupare a posturilor in instanțe si in parchete, fiind subliniat faptul ca in aprilie 2026 am reușit sa deblocam restricțiile de organizare a concursurilor pentru magistratura;

s-a realizat selecția pentru conducerea mărilor parchete;

s-a realizat proiectul de reforma a unităților locale de parchet;

a fost crescută vârsta de pensionare in sistemul judiciar;

s-a îmbunătățit sistemul de ajutor public judiciar, inclusiv prin realizarea unei platforme digitale;

s-au evidențiat preocupările prioritare strategice 2025-2029 si progresele in digitalizarea sistemului judiciar ,inclusiv prin PNRR, dezvoltarea ECRIS V (aflat in grafic de finalizare in termen fără probleme la plecarea mea din minister), dezvoltarea de platforme si soluții digitale , accesul la noul DEN (dosar electronic național) si utilizarea de sisteme AI si crearea, la inițiativa Administrației Prezidențiale, a primei platforme permanente de dialog despre utilizarea AI in justiție;

reducerea semnificativă (cu aproape 50 de zile) a duratei medii de soluționare a cauzelor si creșterea cu 10% a numărului total de cauze soluționate

evoluții pozitive pe linia definitivării noii strategii anticorupție 2026-2030, cu ample consultări instituționale si cu domenii prioritare care includ prevenirea, în special prin implicarea tinerilor, precum și mecanismele de monitorizare

și evaluare;

și evaluare; s-a asigurat un personal stabil si suficient precum si modernizarea infrastructurii tehnice si digitale a DNA, care are un volum de munca ridicat; combaterea corupției ,inclusiv a celei mari, a continuat;

s-a consolidat cadrul legal privind combaterea corupției prin legi care au adus avize favorabile esențiale pentru aderarea la OCDE, fiind amintite legea privind combaterea corupției in operațiuni economice internaționale, cea a restricțiilor pre si post aderare (revolving doors), legea privitoare la lobby (RUTI) pentru parlamentari, cea privind noi reguli etice pentru administrația centrala de vârf;

progresul privind consolidarea activității ANI si a legilor integrității, după decizia CCR privind publicitatea declarațiilor, fiind elaborat un proiect in analiza comună a ANI si MJ (la plecarea mea din minister se conturase un cadru normativ substanțial, așa cum am arătat într-o postare anterioară)

au fost realizate progrese privind gestionarea digitală a sesizărilor avertizorilor de integritate si de asemenea pentru combaterea riscurilor de corupție in domenii specifice, inclusiv lansarea unei noi hărți a riscurilor în domeniul achizițiilor publice din România.

a fost finalizat proiectul legii AntiSlapp, de protecție a jurnaliștilor.

Desigur, in consolidarea statului de drept si a sistemului judiciar rămân încă multe de făcut. Raportul are recomandări in acest sens, evidențiază si deficiente.

El este important insa pentru a ne ajuta, mai ales in contextul actual, sa înțelegem ca România are un sistem judiciar si un stat de drept funcționale, care înregistrează progrese si despre care trebuie sa discutam echilibrat, profesionist si responsabil pentru a putea sprijini progresul.

Mandatul meu in anul 2025 a fost caracterizat de preocuparea ca sistemul judiciar si statul de drept sa nu fie subiecte de propaganda ci de progres instituțional”, a scris Radu Marinescu.