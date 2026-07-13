Și-a dat foc într-o bancă din Slatina după ce nu a putut retrage bani din cont

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Un bărbat de 57 de ani și-ar fi provocat incendierea în interiorul unei sucursale bancare din municipiul Slatina, după ce ar fi încercat să retragă bani din contul său, însă nu ar fi reușit.

Informația a fost confirmată luni de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, după ce angajații băncii i-ar fi comunicat că nu poate ridica, pentru moment, suma solicitată din cont, bărbatul ar fi spus că își va da foc.

Acesta s-ar fi stropit cu acetonă, pe care ar fi avut-o asupra sa într-un recipient de dimensiuni reduse.

Înainte ca echipajele de pompieri și poliție să ajungă la fața locului, bărbatul și-ar fi dat foc. El a suferit arsuri la nivelul brațelor, pieptului și feței.

Victima a fost transportată la spital. Medicii au constatat că era conștientă și se afla în stare stabilă.

Incidentul s-a produs la o unitate bancară din centrul municipiului Slatina, informează Agerpres. În urma faptelor, bărbatul care și-ar fi provocat incendierea ar putea fi cercetat penal.