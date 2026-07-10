România va pierde 4 milioane de locuitori până în 2080. Ce arată datele INS

Drapelul Romaniei. Sursa Foto: Unsplash

Datele INS arată că populaţia României va fi în scădere în următoarele decenii, iar în 2080 am putea avea cu 4 milioane de locuitori mai puţin.

Migraţia internaţională a reuşit să stabilizeze populaţia rezidentă a României, în condiţiile în care sporul natural este unul negativ în marja a 70.000 - 100.000, a afirmat, vineri, preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, în cadrul unui eveniment de specialitate.

"Creşterea economică este cea care determină în mod direct evoluţia populaţiei rezidente pe cele două componente, atât prin numărul de copii născuţi, prin sporul natural, dar mai ales prin migraţia internaţională. Dacă în vechiul regim, până în 89, se considera că factorul demografic este cel care determină creşterea economică, uitaţi că s-a schimbat puţin paradigma. Creşterea economică este cea care poate duce la o creştere a populaţiei şi eu sper să fie exemplul cel mai bun a ceea ce se întâmplă în ultimii 3-4 ani. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toţi şi apar dezechilibre neplăcute, totuşi România a înregistrat o creştere economică care a permis atragerea de forţă de muncă din diverse ţări, mai ales din ţările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români. Nu întâmplător, în ultimii ani, s-a reuşit echilibrarea populaţiei rezidente la 19 milioane strict pe calea migraţiei internaţionale. Deci în condiţiile în care sporul natural este unul negativ în marja 70.000 - 100.000, în aceste condiţii migraţia internaţională a reuşit să stabilizeze populaţia rezidentă a României", a declarat Tudorel Andrei, în cadrul evenimentului "Populaţia în cifre, viitorul în perspectivă - Ziua Mondială a Populaţiei şi 167 de ani de statistică oficială în România".

El a precizat că prognozele realizate de instituţiile internaţionale indicau o populaţie a României la nivelul anului 2030 situată în jurul valorii de 18 milioane de locuitori, dar migraţia internaţională a redus din această tendinţă de scădere a populaţiei rezidente.

Populaţia, în scădere în următorii 50 de ani

Tudorel Andrei a precizat că sporul natural rămâne în continuare negativ şi va fi foarte greu ca România să treacă la un spor natural pozitiv într-o perioadă scurtă şi medie de timp.

"De foarte multe ori suntem alarmaţi că populaţia României a scăzut dramatic în raport cu 1989. Şi aici am două observaţii. Prima observaţie este că ne raportăm la 23 de milioane pe care am atins-o într-un regim în care naşterea unui copil era forţată. După 1989 e libertatea fiecărei persoane, fiecărui cuplu de a decide ce să facă. Deci, dintr-o dată, suntem în două situaţii total diferite şi eu cred că este foarte greu să venim şi să ne comparăm cu valoarea pe care am avut-o în anul 1989. Şi al doilea aspect, nu aceasta este problema mare, că am scăzut foarte mult, am scăzut 4 milioane în raport cu 1989, ci sunt dezechilibrele majore care s-au creat pe cele trei grupe mari de vârstă; sub 15 ani, între 15 şi 65 de ani şi peste 65 de ani", a declarat Tudorel Andrei.

De asemenea, el a afirmat că există un dezechilibru la nivel regional şi că există judeţe care au o populaţie mai mică decât în 1948.

Un alt aspect semnalat de Tudorel Andrei se referă la fenomenul de îmbătrânire a populaţiei, care se regăseşte şi în statele din Uniunea Europeană. El a menţionat că vârsta medie a ajuns în România la 42 de ani.

Totodată, preşedintele INS a făcut referire la copii născuţi în alte ţări. Potrivit acestuia, în perioada 2014-2025 în România s-au născut aproape 2 milioane de copii, iar în străinătate şi înregistraţi în România 390.000 de copii.

Cele mai recente proiecţii realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), publicate vineri, cu ocazia Zilei mondiale a populaţiei, marcată în fiecare an pe data de 11 iulie, arată că populaţia României va ajunge la 15,633 de milioane de persoane, în 2080, faţă de 19,043 de milioane la 1 ianuarie 2025.

Comparativ cu 1 ianuarie 2024, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populaţiei tinere (de 0 - 14 ani) cu 92.200 de persoane, ponderea acesteia reprezentând 15,4% în totalul populaţiei rezidente.