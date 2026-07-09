A murit fotbalistul Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj. Cauza decesului / FOTO: AGERPRES

Gabi Mureșan, primarul comunei Apold și fost fotbalist al echipei naționale a României, a murit în noaptea de miercuri spre joi.

UPDATE 09:30

Și PNL a transmis un mesaj pe pagina de Facebook:

„Cu profundă durere în suflet, comunitatea liberală din județul Mureș și din întreaga țară deplânge trecerea timpurie în neființă a colegului nostru, Gabriel Mureșan, primarul comunei Apold, plecat dintre noi la doar 44 de ani.

Gabriel nu a fost doar un sportiv de performanță iubit și respectat, ci și un lider dedicat trup și suflet comunității sale natale. Din postura de primar liberal, a demonstrat aceeași ambiție, corectitudine și determinare care l-au consacrat în fotbal. Încrederea uriașă pe care comunitatea din Apold i-a acordat-o, reasigurându-i mandatul cu un sprijin istoric de aproape 89% la ultimele alegeri, stă mărturie pentru respectul și iubirea pe care oamenii i le purtau.

A plecat un coleg de nădejde, un profesionist desăvârșit și un om de o uriașă valoare morală. Pierderea lui lasă un gol imens în echipa noastră și în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.

Partidului Național Liberal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor și întregii comunități din Apold. Suntem alături de voi în aceste momente de cumplită încercare.

Drum lin către stele, Gabi! Dumnezeu să te odihnească în pace!”

ȘTIREA INIȚIALĂ

Autoritățile au intervenit după ce acesta a fost dat dispărut într-un lac din apropierea localității Șaeș. Mesaje de condoleanțe au fost transmise de administrația locală și de cei care l-au cunoscut.

Vestea morții lui Gabi Mureșan a fost confirmată joi dimineață de Primăria Apold, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook:

„Astăzi trăim cu toţii o mare durere. Primăria comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit. (...) Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold”.

A fost căutat după ce a dispărut într-un lac

Miercuri seara, după ora 23.00, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane care ar fi dispărut într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

La intervenție au participat o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD. De asemenea, în sprijinul salvatorilor a fost solicitat și un echipaj Salvamont Mureș.

În jurul orei 1.00, victima a fost scoasă din apă. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, după care au predat pacientul echipajului SMURD pentru transport la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. Din păcate, acesta nu a mai putut fi salvat. Se pare, din primele ipoteze, că Gabi Mureșan ar fi murit în urma unui stop cardio-respirator.

Surse locale: Ar fi fost la saună înainte de incident

Potrivit unor surse locale, Gabi Mureșan ar fi petrecut seara la o saună împreună cu mai multe persoane. Ulterior, acesta ar fi intrat în lacul aflat în apropiere. Cei care îl însoțeau au observat lipsa lui aproximativ o oră mai târziu și au alertat autoritățile.

Gabriel Stelian Mureșan s-a născut la 13 februarie 1982, la Sighișoara. În cariera de fotbalist a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv pentru CFR Cluj, ASA Târgu Mureș și Gloria Bistrița. De asemenea, a îmbrăcat de nouă ori tricoul echipei naționale a României.

După retragerea din activitatea sportivă, Gabi Mureșan a intrat în administrația publică și a devenit primarul comunei Apold, funcție pe care o ocupa în momentul decesului.