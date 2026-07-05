Ce se întâmplă în creier atunci când dormim profund. Descoperirea care i-a surprins pe cercetători

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Cercetătorii de la University of California, Berkeley au descoperit mecanismul cerebral care face legătura între somnul profund și eliberarea hormonului de creștere.

Rezultatele studiului ar putea contribui la dezvoltarea unor noi tratamente pentru tulburările de somn, bolile metabolice și afecțiunile neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson. Cercetarea a fost publicată în revista Cell și prezentată de Science Daily.

Ce se întâmplă în organism în timpul somnului profund

Oamenii de știință știau deja că hormonul de creștere este secretat în special în timpul somnului profund, în faza non-REM. Mecanismul prin care creierul coordonează acest proces nu fusese însă pe deplin înțeles.

Noua cercetare a identificat un circuit neuronal și un mecanism de autoreglare care controlează atât secreția hormonului de creștere, cât și legătura acestuia cu alternanța dintre somn și starea de veghe.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele ar putea explica de ce lipsa somnului afectează dezvoltarea organismului, refacerea masei musculare, metabolismul grăsimilor și funcțiile cerebrale.

Legătura dintre hormonul de creștere și activitatea creierului

Hormonul de creștere este esențial pentru dezvoltarea oaselor și a masei musculare, având totodată un rol important în reglarea metabolismului glucozei și al grăsimilor. După ce este eliberat în organism, hormonul activează neuroni din locus coeruleus, o regiune a creierului implicată în starea de veghe, atenție și procesele cognitive.

Disfuncțiile acestei regiuni cerebrale au fost asociate anterior cu mai multe boli neurologice și psihiatrice, printre care Alzheimer și Parkinson.

Cercetătorii atrag atenția că lipsa somnului pe termen lung poate crește riscul de obezitate, diabet și boli cardiovasculare, una dintre explicații fiind perturbarea procesului de eliberare a hormonului de creștere.

Cum a fost realizată cercetarea

Experimentele au fost efectuate pe șoareci, iar cercetătorii au monitorizat activitatea neuronală cu ajutorul unor electrozi implantați în creier. De asemenea, anumite grupuri de neuroni din hipotalamus au fost stimulate cu ajutorul impulsurilor luminoase.

Rezultatele au arătat că doi hormoni implicați în controlul hormonului de creștere se comportă diferit în funcție de faza somnului.

În timpul somnului REM, nivelurile ambilor hormoni cresc, stimulând eliberarea hormonului de creștere. În schimb, în faza non-REM, nivelul unuia dintre hormoni scade, în timp ce celălalt crește moderat, determinând un mecanism diferit de reglare.

Descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor noi terapii

Cercetătorii au descoperit și existența unui mecanism de feedback prin care hormonul de creștere influențează, la rândul său, activitatea cerebrală și alternanța dintre somn și starea de veghe.

Autorii studiului consideră că rezultatele ar putea deschide noi direcții pentru dezvoltarea unor tratamente destinate tulburărilor de somn, bolilor metabolice și afecțiunilor sistemului nervos.

Totuși, cercetătorii precizează că studiul a fost realizat pe animale, iar mecanismul identificat trebuie analizat în continuare pentru a se stabili dacă funcționează în același mod și în cazul oamenilor.