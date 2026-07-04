SUA 250. Volodimir Zelenski a mulţumit SUA pentru ajutorul acordat împotriva Rusiei

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Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulţumit sâmbătă SUA pentru sprijinul militar acordat în războiul împotriva Rusiei

Zelenski a declarat că lumea are nevoie de un leadership care să garanteze protejarea libertăţii şi a vieţii, informează EFE.

Într-un mesaj postat pe reţelele sale de socializare, Zelenski a amintit că sâmbătă se împlinesc 250 de ani de la independenţa Statelor Unite, "unul dintre cele mai luminoase, puternice şi influente vise ale umanităţii: acela al unei naţiuni independente, libere şi prospere care apără libertatea indivizilor, credinţa şi căutarea fericirii".

Acest vis a ajutat alte naţiuni "să rămână ferme şi să fie libere", a adăugat preşedintele ucrainean.

Mai ales în secolul al XX-lea, când SUA au ajutat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial să salveze lumea "de dominaţia tiranilor şi au construit alianţele şi parteneriatele care, pentru prima dată, au oferit unei mari părţi a umanităţii o pace durabilă şi oportunitatea de a se dezvolta în libertate", a continuat Zelenski.

Acum, în secolul al XXI-lea, "influenţa şi importanţa Statelor Unite cu siguranţă nu sunt mai mici", a apreciat liderul de la Kiev.

"Şi vedem acest lucru cu o claritate deosebită în Ucraina, care luptă pentru independenţa sa, pentru libertatea sa şi pentru dreptul poporului nostru la fericire, practic cu aceeaşi speranţă, acelaşi obiectiv şi aceeaşi determinare cu care americanii şi-au câştigat şi apărat propria lor independenţă", a declarat el.

"Apreciem profund sprijinul Statelor Unite, mai ales acum, în timpul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei", a subliniat preşedintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că armele americane - de la rachetele antitanc Javelin de la începutul războiului până la sistemele de apărare aeriană Patriot de mai târziu - au ajutat Ucraina să se apere împotriva ţării invadatoare.

"Când cerem Statelor Unite sisteme Patriot, credem că valorile respectului pentru viaţă şi pentru oameni care au prevalat acum 250 de ani vor prevala din nou astăzi. Lumea are nevoie de un leadership care să garanteze protejarea libertăţii şi a vieţii", a insistat preşedintele Ucrainei.