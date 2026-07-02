România, a zecea cea mai aglomerată ţară din Europa

Imagini surprinse într-o intersecție din Capitală. Sursa foto: Agerpres

România este una dintre ţările din Europa cu cel mai aglomerat trafic.

Conform indicelui Numbeo, România este pe locul 32 dintr-un total de 89 de ţări analizate şi locul 10 în Europa la aglomeraţie în trafic, la jumătatea anului 2026.

Indicele de trafic al României este 123,1, mai mare decât al Italiei, care ocupă locul 31, cu 122,0, Luxemburg, locul 30, sau Polonia, locul 28.

România stă, însă, mai bine decât Ungaria, Belgia, Franţa sau Regatul Unit, acolo unde blocajele în trafic sunt şi mai severe.

Statistica citată arată şi că un român face, în medie, peste 33 de minute pentru o singură călătorie către locul de muncă sau către şcoală/universitate. Indicele de nemulţumire al României este 337,4.

Şi la poluare România stă foarte prost, indicele din raport fiind 3614.0, lucru care arată blocajele din trafic, dar şi perioadele îndelungate în care se stă în coloană cu motorul pornit.

Estonia este ţara europeană cu cel mai bun indice de trafic, 72,3. Un estonian face, în medie, 20 de minute spre locul de muncă sau spre cel de studiu.

La nivel mondial, cel mai rău stă Nigeria, indicele de trafic fiind 320,3.