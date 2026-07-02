Soluția găsită de Japonia pentru problema urșilor care atacă oameni. Animalele ajung tot mai des în orașe

Sursa Foto: Agerpres

Japonia instalează 800 de camere video în regiuni muntoase din cauza recrudescenţei atacurilor comise de urşi.

Din cauza recrudescenţei atacurilor comise de urşi, Japonia a început să instaleze peste 800 de camere video în regiunile muntoase din nordul teritoriului său, cu scopul de a recenza populaţiile de urşi la nivel naţional, a anunţat joi Ministerul nipon al Mediului, citat de AFP și Agerpres.

De la 1 aprilie, cel puţin cinci persoane au fost ucise de urşi în regiunea Tohoku din nordul Japoniei, după numărul record de 13 atacuri mortale din 2025, potrivit aceleiaşi surse. O anchetă ce vizează un al şaselea deces este în curs de desfăşurare.

Locuitorii din acea regiune trăiesc cu o teamă permanentă, presa naţională relatând zilnic despre semnalări ale urşilor în galerii comerciale, parcuri şi chiar în proximitatea şcolilor.

Autorităţile nipone vizează într-o primă etapă şase populaţii principale de urşi din Tohoku, înainte de a extinde operaţiunea la nivelul întregii ţări în următorii patru ani, a explicat Yu Takahashi, un reprezentant al Ministerului Mediului.

"Până în prezent, colectivităţile locale recenzau urşii de pe teritoriul lor, fiecare în perioade diferite şi folosind metode proprii", a explicat el.

"Obiectivul nostru este acum de a obţine un recensământ mai precis, concentrându-ne pe diferitele populaţii de urşi", a adăugat el.

Autorităţile japoneze speră că noile date le vor permite colectivităţilor vizate să elaboreze planuri mai eficiente pentru gestionarea populaţiilor de urşi.

În cadrul acestei operaţiuni, vase care conţin un amestec de miere şi vin sunt plasate la înălţimea la care se află de obicei capul unui om.

Camerele fotografiază apoi semnele albe şi caracteristice pe care urşii le au pe piept, atunci când animalele se ridică pe picioarele din spate pentru a adulmeca acea momeală dulce.

În ultimele luni, apariţiile urşilor s-au înmulţit după ieşirea lor din hibernare, animalele aventurându-se tot mai des în zonele urbane.

"Extrem de inteligent"

Cele mai noi măsuri au fost anunţate în contextul în care cinci persoane au fost spitalizate miercuri după ce un bărbat a declanşat accidental un spray anti-urs într-un oficiu poştal.

Potrivit presei locale, un cetăţean vietnamez de 22 de ani şi-a cerut scuze şi a declarat apoi la Poliţie că a declanşat acel spray repulsiv în mod involuntar în timpul unui incident petrecut miercuri în oraşul Nagoya din centrul Japoniei.

Tânărul, identificat ca fiind Huynh Nhat Duy, a fost totuşi arestat joi sub suspiciunea de obstrucţionare a activităţilor comerciale, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei locale.

"Opt persoane s-au simţit rău, iar cinci dintre ele au fost transportate la spital. Însă nu a fost semnalat niciun caz de rănire sau de boală gravă", a declarat un reprezentant al pompierilor din Nagoya.

Potrivit statisticilor publicate de Ministerul Mediului începând din 2018, este pentru prima oară când mai mult de două decese au fost înregistrate în perioada aprilie-iunie.

Oamenii de ştiinţă atribuie înmulţirea considerabilă a acestor incidente creşterii populaţiei de urşi şi scăderii numărului de locuitori din zonele rurale ale Japoniei.

Autorităţile le recomandă localnicilor să nu se deplaseze singuri în zonele montane, care acoperă aproximativ 80% din teritoriul japonez, să îşi agaţe un clopoţel de rucsac şi să deţină asupra lor sprayuri anti-urs.

Aceste tuburi cu aerosoli, vândute în magazinele de echipamente pentru activităţi în aer liber, conţin capsaicină - compusul chimic din ardeii iuţi - şi provoacă o senzaţie de arsură şi de iritaţie.

Animalele se aventurează, de asemenea, tot mai des în oraşele şi marile centre urbane din Japonia.

În iunie, zeci de poliţişti, vânători şi reprezentanţi municipali au avut nevoie de patru zile pentru a captura un urs rătăcitor în Utsunomiya, la nord de Tokyo, un incident care a dus la închiderea în masă a şcolilor din zonă.

Anterior, un alt urs, descris ca fiind "extrem de inteligent", după ce a deschis o fereastră şi a dat drumul unui robinet de apă, a atacat patru persoane în două fabrici din prefectura Fukushima, după care a dispărut fără urmă timp de câteva zile.