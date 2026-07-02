Ce se întâmplă cu prețul motorinei și benzinei după expirarea schemei de plafonare. Anunțul lui Bolojan

Ce se întâmplă cu prețul motorinei și benzinei. Anunțul lui Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan a susținut un briefing de presă în care a răspuns mai multor întrebări privind măsurile economice și fiscale. Întrebat ce se va întâmpla cu prețul benzinei și al motorinei, șeful Guvernului a făcut un anunț clar pe acest subiect.

"În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare, s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important lucru și cel mai bun, este că avem o liniște în golf. Deci s-a încheiat, practic, acțiunea militară agresivă, de o parte sau de alta.

Și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. Acest lucru nu s-a întâmplat însă și la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă. Și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte.

Al doilea fenomen este că odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, deci plus 36 de bani.

În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici.

Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Acesta este angajamentul și discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții companiilor din acest sector.

Sigur, dacă prețul motorinei va rămâne cu ceva mai mare, în mod evident și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte, pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României, deci avem avantajul de localizare.

În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, Guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare, pe care, în condițiile în care nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament, odată cu sesiunea care ar putea fi convocată. Din punctul meu de vedere, având discuțiile la care și eu am participat ieri, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului, înspre finalul lunii iulie", a explicat Ilie Bolojan.