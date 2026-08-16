Factura crizei energetice creşte. Bogdan Ivan: Domnule Bolojan, ieșiți din Palatul Victoria şi priviţi-i pe români în ochi

Bogdan Ivan, ministrul digitalizarii Foto: Crișan Andreescu

Nota de plată pentru criza energetică în care a ajuns România creşte, iar cetăţenii sunt cei care vor plăti, la final, factura, atrage atenţia Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei.

Nota de plată pentru criza energetică din România crește de la o zi la alta, iar costurile suplimentare pentru energia importată vor ajunge, în cele din urmă, în facturile industriei, companiilor și cetățenilor, avertizează fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Acesta susține că România a plătit deja aproape 7 milioane de euro în plus pentru energia din import în doar trei zile și jumătate și avertizează că prețul energiei ar putea urca din nou pe 17 august, odată cu reluarea activității industriale la capacitate mai mare.

"Aproape 7 milioane de euro plătite de România, în doar trei zile și jumătate, suplimentar, pentru energia din import. Și nu doar atât. Mâine seară, factura ar putea fi și mai mare.

Pe 17 august, când România începe din nou să lucreze la capacitate mai mare, iar marile fabrici își reiau activitatea, prețul energiei pe piață ar putea ajunge la 906,47 lei/MWh, cu aproximativ 26% peste nivelul de astăzi.

Cine va plăti? Industria românească, companiile și, în final, oamenii.

Domnule Bolojan, în tabelele dumneavoastră poate că lucrurile arată bine. În România reală, însă, factura crește de la o zi la alta. La fel și îngrijorarea oamenilor", transmite Ivan.

Ce i-au transmis românii din Bistriţa

"Am fost zilele acestea, la Bistrița, la unul dintre cei mai importanți producători de conductoare și cabluri electrice. Acolo nu există grafice liniștitoare și nici discursuri despre reforme. Există oameni care se întreabă dacă mâine își vor mai putea păstra locurile de muncă.

Oameni care mi-au spus foarte clar, că nu vor reduceri impuse ale consumului de energie. Ei vor să muncească, să își păstreze salariile și să aibă ce pune pe masă familiilor lor.

Domnule Bolojan, ieșiți din Palatul Victoria și veniți în fabrici!

Priviți-i pe oameni în ochi și explicați-le de ce industria trebuie să se teamă de fiecare nouă zi și de ce nota de plată a lipsei de soluții ajunge, din nou, la cei care muncesc. România are nevoie de industrie, de locuri de muncă, de soluții și nu de facturi tot mai mari pentru neputință", transmite Bogdan Ivan.