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Pericol pentru turiști în Bucegi. Podul din Zănoaga s-a rupt / foto

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 16 Aug 2026
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Pericol pentru turiști în Bucegi. Podul din Zănoaga s-a rupt foto
Pericol pentru turiști în Bucegi. Podul din Zănoaga s-a rupt / FOTO: colaj poze Facebook @Salvamont Salvaspeo Dâmbovița

Accesul spre Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare a fost întrerupt după ce podul din zona Zănoaga s-a rupt, a transmis duminică Salvamont Dâmbovița.

Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să nu încerce să traverseze podul avariat, deoarece există risc de accidente și ar putea fi necesară intervenția echipelor de salvare.

„În urma deteriorării şi ruperii podului din zona Zănoaga, accesul către Lacul Scropoasa şi Cascada 7 Izvoare este în prezent întrerupt. Vă recomandăm să nu încercaţi traversarea podului deteriorat! Există risc de accident, iar o astfel de situaţie poate necesita intervenţia echipelor de salvare”, arată sursa citată într-o informare postată pe Facebook.

Autoritățile recomandă turiștilor să evite zona până când situația va fi remediată și accesul va putea fi reluat în condiții de siguranță.

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