Mult-întârziata centrală Iernut ne-ar fi ajutat după oprirea Cernavodă. Iulian Iancu: Cât de mult ar fi contribuit această energie acum

Imagine cu centrala pe gaz de la Iernut

Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet joi, iar România va pierde încă 10% din producția de energie. Expertul Iulian Iancu spune că mult-întârziata centrală Iernut ne-ar fi putut salva acum, dacă era finalizată.

România traversează o perioadă în care securitatea energetică, capacitățile de producție și modernizarea infrastructurii devin teme tot mai importante. Centrala nucleară de la Cernavodă a fost închisă complet joi. Procedurile de deconectare a Reactorului 2 au început dimineață, la ora 7:00, iar în jurul orei 11:00 centrala nu mai furniza deloc energie în sistem. Astfel, România a pierdut încă 10% din producția de energie, fiind nevoită să apeleze la importuri pentru a acoperi deficitul în orele de vârf.

Iulian Iancu: Cei 450 de megawați de la Iernut ne-ar fi scos din situația pe care ne-o creează acum închiderea centralei nucleare de la Cernavodă

Miercuri, Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac, la interviurile DC News. El a făcut o comparație între ritmul investițiilor energetice din România și cel din China. Expertul a pus în contrast aceste evoluții cu situația mult întârziatei centrale de la Iernut, care ar fi putut să ne ajute contribuind la asigurarea producției de energie în acest moment complicat, dacă ar fi fost finalizată și pusă în funcțiune.

"Anul trecut, în China s-au montat 57 de centrale pe cărbune, una pe săptămână, de 1000 de megawați, în afară de ce mai fac ei - cea mai mare hidrocentrală de pe planetă, cele mai mari capacități în regenerabil, în fotovoltaic și în stocare zeci de gigawați. Anul acesta au 60 de gigawați numai în noua baterie care se bazează pe natriu, adică pe sarea gemă din care sunt scoși atomi și e făcută baterie, în care România s-ar califica, că avem munți de sare. Numai pe cărbune au pus 1000 de megawați pe săptămână.

Noi, la Iernut, stăm de 10 ani cu 450 de megawați. 450 de megawați de la Iernut ne-ar fi scos din situația pe care ne-o creează acum închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Iernutul, reamintesc, e pe gaze. Am înțeles că totuși până la sfârșitul anului ar urma să fie pusă în funcțiune. Totuși, oameni buni, sunt 10 ani, 10 ani să construim 450 de megawați. Cât de mult ar fi contribuit această energie acum. Toate aceste gafe care provin din incompetență și iresponsabilitate până la trădare, ne-au adus în această situație", a spus Iulian Iancu, expert în energie, la intreviurile DC NEWS.

Tot mai mulți români investesc în panouri fotovoltaice

Un alt subiect abordat în cadrul discuției a fost dezvoltarea energiei fotovoltaice și creșterea numărului de prosumatori din România. Bogdan Chirieac a evidențiat amploarea investițiilor făcute de cetățeni și companii în panouri fotovoltaice, dar și dificultățile întâmpinate de cei care vor să dezvolte noi proiecte în domeniul energiei regenerabile.

"Cetățeanul și-a pus fotovoltaice pe case, panouri. Sunt 3.300 de megawați instalații fotovoltaice la cetățeni, 3.700 la întreprinderi, sunt 200.000 de prosumatori. Știți cât e de greu să obții autorizație ca să faci un parc fotovoltaic sau eolian?", a întrebat Bogdan Chirieac.

Iulian Iancu: Probleme mari și cu operatorul de distribuție

Pornind de la problemele prosumatorilor, Iulian Iancu a adus în discuție și starea rețelelor de distribuție, despre care susține că reprezintă una dintre problemele importante ale sistemului energetic românesc.

"Nu numai, dar cât de mari sunt problemele cu operatorul de distribuție care atunci când a intrat în 2005 în România a spus că trebuie privatizată distribuția pentru a înlocui rețelele și a le moderniza, pentru că 80% din ele sunt cu durata de viață expirată. Câte sunt astăzi cu durata de viață expirată? Aproape 70%. Cu cât a crescut tariful de atunci până acum? Cu 500%. Deci acest operator este cel care trebuie să vină primul în întâmpinarea prosumatorilor pentru că prosumatorii cu aceste cifre ne spun că oamenii sunt de foarte bună intenție, au reacționat rapid la dorința de a atenua această creștere exagerată a prețurilor și au preferat să facă eforturi ei, din bugetul lor, tocmai pentru a-și mai atenua din acest risc de creștere continuă sau chiar de a rămâne fără energie.

În loc să le iasă în întâmpinare... Întâmpinare nu se putea face de unul singur, pentru că furnizorul și distribuitorul ne-au demonstrat în timp că urmăresc doar specula pe preț și extragerea profitului. Cum vă explicați că într-un program de austeritate, de relansare a economiei românești, de creștere a competitivității, cum a declarat Guvernul Bolojan că se numește programul lor, în acel program tu te apuci și lovești exact zona de investiții la ai tăi, la mediul economic din România și chiar la cetățeanul român, că le-a tăiat programul. În schimb, toți ceilalți care au speculat, au manipulat și au crescut prețul la cote record de profit, pe ăia îi scutești de impozit. Și zici: "nu, le fac scutire întrucât vor investi". Unde este articolul care spune că dacă nu ai făcut investiția în echivalent cu scutirea atunci se anulează scutirea? Pentru că așa ar fi firesc. Așa e motivată în program scutirea pentru agenții economici: că vor investi", a mai declarat Iulian Iancu, expert în energie.