Turistă rănită în Masivul Retezat, căutată de salvamontiști după ce a plecat din locul în care ceruse ajutor

Captură video Salvamont Hunedoara/Facebook.

O turistă accidentată la gleznă în Masivul Retezat a fost căutată de salvamontiști și un echipaj aerian după ce a părăsit locul în care solicitase ajutor.

O femeie care a anunțat că nu se mai poate deplasa din cauza unei accidentări la glezna stângă a fost căutată duminică seară de salvamontiști în Masivul Retezat, după ce a părăsit zona în care solicitase intervenția.

Salvatorii au beneficiat inclusiv de sprijin aerian, însă victima a fost găsită în cele din urmă și evacuată terestru.

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Intervenție în Valea Stânișoara

Acțiunea a avut loc în cursul serii de duminică, 9 august, după ce echipa de salvatori montani a Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara, aflată la punctul de permanență al Bazei Salvamont Râușor, a fost solicitată pentru o intervenție în zona Văii Stânișoara, din Masivul Retezat.

O femeie a anunțat inițial că nu se mai poate deplasa în urma unui traumatism la glezna piciorului stâng. În aceste condiții, echipele de intervenție au pornit spre zona indicată pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a o evacua.

Femeia a părăsit locul indicat

Totuși, situația s-a complicat după ce victima, ajutată de însoțitorii săi, a părăsit locația pe care o comunicase inițial salvatorilor. Astfel, echipele de intervenție au fost nevoite să desfășoare operațiuni de căutare pentru identificarea femeii.

Pentru localizarea victimei a fost solicitat și sprijin aerian. Un echipaj POA a efectuat căutări repetate în zona indicată, însă operațiunea aeriană a trebuit să fie oprită după epuizarea condițiilor favorabile de zbor.

Victima a fost găsită și evacuată terestru

În cele din urmă, femeia a fost găsită de salvatorii montani și evacuată terestru. La operațiune au participat un echipaj auto al Salvamont din Râușor și un echipaj cu ATV din Pietrele.

Victima a fost transportată până la Cârnic, unde a fost predată, în condiții bune, unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), pentru evaluare și îngrijiri medicale, se arată într-un comunicat al Salvamont Hunedoara.

Apelul salvamontiștilor: „Dacă ați cerut ajutor, rămâneți pe loc”

Salvamontiștii atrag atenția turiștilor cu privire la respectarea indicațiilor primite în momentul solicitării unei intervenții. Aceștia au spus că turiștii au procedat greșit, duminică, prin faptul că au părăsit locul anunțat inițial. Această decizie poate îngreuna localizarea și poate întârzia acordarea ajutorului medical.

„Atragem atenția tuturor turiștilor care, într-un fel sau altul, ajung într-o astfel de situație, să analizeze mai bine starea de fapt și, dacă au cerut ajutor, să rămână pe loc pentru a aștepta echipajele de intervenție”, au transmis reprezentanții Salvamont.

Salvatorii au mai spus că, în astfel de situații, fiecare minut poate conta. În cazul de față, a fost nevoie inclusiv de sprijinul unui elicopter pentru căutarea victimei. Dacă aeronava ar fi fost solicitată simultan pentru o altă intervenție, posibil într-un caz mult mai grav, resursele disponibile ar fi putut fi afectate.

Salvamont Hunedoara le recomandă turiștilor care solicită ajutor să ofere informații cât mai precise despre locul în care se află și, pe cât posibil, să rămână în acel punct până la sosirea salvatorilor.

Salvamont Hunedoara a transmis, de asemenea, mulțumiri echipajului 333 al elicopterului pentru sprijinul și efortul depus în timpul operațiunii din Masivul Retezat.