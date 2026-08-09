Cine sunt cei trei bărbați care ar fi atacat cu bâte și topoare o ambulanță în județul Cluj. Mascații au descins la ei acasă / Video

Captură video IPJ Cluj

Un grav incident s-a produs în județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare, pietre și bâte de trei persoane, ca urmare a isteriei de pe TikTok cu o presupusă ”ambulanță care fură copii”.

O ambulanță aflată în misiune a fost luată la țintă cu pietre, bâte și topoare, de 3 bărbați, în timp ce se deplasa spre spital, mai exact, în localitatea Căprioara, comuna Recea - Cristur, din județul Cluj, în contextul unor zvonuri răspândite pe TikTok despre o presupusă „ambulanță care fură copii”.

Reacțiile autorităților

Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost operat de urgență. Ministerul Sănătății a condamnat ferm atacul și a solicitat autorităților să intervină cu maximă fermitate contra celor care au provocat incidentul. De asemenea, Raed Arafat a transmis un mesaj în acest sens.

Astfel, polițiștii au identificat mai multe persoane implicate. Este vorba despre trei tineri, de 18, 22 și 24 de ani, toți din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, care au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ce spune IPJ Cluj despre incidentul grav petrecut în comuna Recea - Cristur, Cluj

”În data de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au reținut, pentru 24 de ore, trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, la data de 8 august a.c., în jurul orei 22.25, un echipaj medical a fost solicitat să intervină la un caz în comuna Recea-Cristur. După finalizarea intervenției, în timp ce se deplasa prin localitatea Căprioara către municipiul Dej, autospeciala a fost avariată de mai multe persoane, care, din motive ce urmează a fi stabilite cu exactitate, ar fi început să arunce cu pietre și alte obiecte contondente asupra acesteia.

În urma acțiunilor persoanelor implicate, autospeciala a prezentat urme de distrugere, iar un membru al echipajului a fost rănit, suferind leziuni care au necesitat acordarea de îngrijiri medicale”, transmite IPJ Cluj.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au descins la adresele suspecților

”Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii, iar până în prezent, față de trei tineri, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți din comuna Recea-Cristur, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, în vederea documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, mai transmis IPJ Cluj.

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