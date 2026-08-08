Schimbare majoră pentru angajarea lucrătorilor străini. Predoiu: "România pune în funcțiune un sistem digital unic"

Cătălin Predoiu

România face un pas important spre digitalizarea procedurilor prin care lucrătorii din afara Uniunii Europene pot ajunge legal pe piața muncii. Ministerul Afacerilor Interne a lansat platforma WorkinRomania.gov.ro, un sistem digital prin care angajatorii, agențiile de plasare și instituțiile statului pot gestiona online procedurile pentru angajarea cetățenilor din state terțe.

Noua platformă a devenit operațională după ce, pe 6 august 2026, Guvernul a aprobat hotărârea prin care sunt stabilite categoriile de date, precum și măsurile tehnice și organizatorice pentru securitatea informațiilor prelucrate prin WorkinRomania.gov.ro.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat lansarea platformei și a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, ce schimbări aduce noul sistem.

Cătălin Predoiu, despre noua platformă

Ministrul Afacerilor Interne a transmis că România are, prin acest proiect, un sistem digital unic pentru una dintre componentele importante ale administrației și economiei: accesul lucrătorilor străini pe piața muncii.

"Astăzi, România pune în funcțiune un sistem digital unic pentru una dintre cele mai importante componente ale economiei și administrației: accesul lucrătorilor străini pe piața muncii.

Am lansat WorkinRomania.gov.ro, platforma oficială prin care angajatorii, agențiile de plasare și instituțiile statului pot gestiona, într-un flux electronic unitar, procedurile privind angajarea cetățenilor din state terțe.

Cererile și documentele pot fi transmise online, stadiul fiecărei solicitări poate fi urmărit în timp real, iar notificările și actele administrative sunt comunicate direct prin contul utilizatorului.

Platforma a fost dezvoltată de specialiștii Ministerului Afacerilor Interne și este integrată în Hub-ul de servicii al MAI. Ea conectează instituțiile implicate și permite verificări mai rapide, schimb securizat de date și o mai bună trasabilitate a întregului proces.

În etapele următoare, WorkinRomania.gov.ro va integra și procedurile privind vizele de lungă ședere pentru angajare și prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă.

Prin acest proiect, sprijinim economia, oferim angajatorilor proceduri mai clare și mai rapide, protejăm lucrătorii străini și întărim capacitatea statului de a gestiona legal, sigur și transparent migrația pentru muncă.

Digitalizarea administrației trebuie să însemne servicii mai rapide pentru cetățeni și companii, dar și instituții mai eficiente în aplicarea legii," transmite Predoiu.

Ce pot face angajatorii pe platformă

În prima etapă, WorkinRomania.gov.ro permite desfășurarea exclusiv online a mai multor proceduri administrative. Angajatorii pot folosi platforma pentru înregistrarea și autorizarea lor, precum și pentru transmiterea documentelor justificative în format electronic. Agențiile de plasare a lucrătorilor străini își pot gestiona, la rândul lor, procedurile de autorizare și de prelungire a autorizării.

Sistemul permite și transmiterea notificărilor și a comunicărilor oficiale, iar utilizatorii pot verifica în timp real stadiul fiecărei cereri. Actele administrative sunt transmise direct în contul utilizatorului, ceea ce reduce necesitatea deplasărilor și a schimbului de documente pe suport fizic.

Platforma permite și desemnarea persoanelor care acționează în numele unui angajator sau al unei agenții de plasare. Operațiunile pot fi urmărite, iar sistemul permite utilizarea semnăturii electronice calificate.

Unul dintre principalele obiective ale platformei este reducerea timpului necesar pentru soluționarea solicitărilor. Prin interconectarea sistemelor informatice ale instituțiilor implicate, autoritățile pot face verificările necesare și pot schimba informații în format electronic.

Pentru utilizatori, acest lucru înseamnă acces permanent la propriul dosar electronic, posibilitatea de a vedea în ce etapă se află o cerere și primirea unor notificări atunci când sunt necesare documente suplimentare sau când autoritățile au luat o decizie.

Sistemul urmărește astfel să elimine situațiile în care aceleași documente trebuie transmise de mai multe ori către instituții diferite.

În același timp, platforma poate contribui la o mai bună evidență a lucrătorilor străini și la respectarea obligațiilor legale de către angajatori și agențiile de plasare.

Mai multe instituții sunt conectate la sistem

WorkinRomania.gov.ro nu funcționează ca un serviciu izolat al Ministerului Afacerilor Interne. Platforma conectează mai multe instituții care au atribuții în procedurile privind accesul străinilor pe piața muncii. MAI, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, dezvoltă și administrează tehnic platforma.

Inspectoratul General pentru Imigrări are responsabilități privind procedurile referitoare la regimul străinilor și dreptul de ședere în scop de muncă. Instituția analizează și soluționează cererile pentru acordarea și prelungirea dreptului de ședere și emite documentele aferente.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă administrează modulul destinat înregistrării și autorizării angajatorilor și agențiilor de plasare a străinilor. Ministerul Afacerilor Externe participă, prin sistemul național de vize și platforma eViza, la procedurile pentru acordarea vizelor de lungă ședere în scop de angajare.

La verificările prevăzute de legislație participă și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în timp ce Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, poate contribui la verificarea calificărilor și diplomelor.

Platforma este interconectată și cu evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, Registrul general de evidență a salariaților REGES-ONLINE și alte sisteme informatice necesare verificărilor.

Urmează vizele și prelungirea dreptului de ședere

Lansarea actuală reprezintă prima etapă a proiectului. În perioada următoare, WorkinRomania.gov.ro urmează să includă și procedurile pentru cererile de acordare a vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă. Platforma va susține și procedurile privind prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă.

Astfel, sistemul ar urma să acopere o parte tot mai mare din traseul administrativ al unui lucrător străin care vine în România pentru a ocupa un loc de muncă.

WorkinRomania.gov.ro oferă informații pentru angajatori, agențiile de plasare și lucrătorii străini, inclusiv în limba engleză. Cei interesați pot găsi informații despre crearea și validarea contului, condițiile de înregistrare și autorizare, documentele necesare și modul de utilizare a serviciilor electronice. Platforma include și un serviciu de chat pentru asistență. Utilizatorii pot primi sprijin atât prin mesaje text, cât și vocal, iar serviciul este disponibil în limba română și în limbi de circulație internațională.

Prin noul sistem, autoritățile încearcă să mute într-un singur spațiu digital o serie de proceduri care până acum implicau mai multe instituții și etape administrative.