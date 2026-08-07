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Cutremur în România, vineri după-amiază

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 07 Aug 2026
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cutremur

Un cutremur de magnitudine mică a avut loc, vineri, în România.

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a produs, vineri, la ora 14:23, în judeţul Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 114,7 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 km nord de Ploieşti, 53 km sud de Buzău, 57 km sud-est de Braşov, 66 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km nord-est de Târgovişte şi 84 km sud de Focşani.

De la începutul lunii august, în România au avut loc şase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 3,4 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

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