O familie de români din SUA trece printr-o tragedie greu de imaginat: Copilul lor de 5 ani a murit în mașină. Părinții sunt arestați

Anca și Mihail Sabo își botezau fiica în ziua în care fiul lor, Theo, de doar 5 ani, a murit în mașină. Cei doi părinți sunt acum arestați.

Mihail Sabo (50 de ani) și Anca Sabo (45 de ani) trăiesc în Arizona din 2011, fiind căsătoriți din 2007. Mihai este estimator în construcții, iar Anca e de copil în Statele Unite ale Americii (SUA). Anca Sabo este terapeut de familie și conduce Hope Counseling Center, un centru de consiliere și psihoterapie din Arizona.

Cei doi fac parte dintr-o comunitate creștină. Au împreună cinci copii. În ziua tragediei, se întorceau de la biserică, unde-și botezaseră fiica. Urmau să primească zeci de rude și prieteni. Au ajuns la domiciliu în jurul orei 13:00, iar în jur de 15:45 au început să-l caute pe Theo. Uitaseră băiețelul de 5 ani în mașină. Mama i-a spus tatălui să-l ia, tatăl i-a spus băiatului de 14 ani, care nu-și amintește să fi auzit cerința tatălui său. Temperatura aerului a urcat în acea zi la 40-41 de grade Celsius, iar în mașină, acolo unde dormea Theo, a ajuns cu 20 de grade mai mult.

”O tragedie greu de descris în cuvinte a lovit familia Sabo, care trece acum nu doar prin durerea pierderii unui copil de numai cinci ani, ci și printr-o situație juridică extrem de complicată. Potrivit informațiilor relatate despre acest caz, în duminica de 13 septembrie, familia Sabo s-a întors acasă de la biserică, după ce participase la un moment de mare bucurie: botezul fiicei lor.

În aceeași zi, aproximativ 30-40 de persoane urmau să vină la locuința familiei pentru a continua împreună sărbătoarea.

Însă ceea ce trebuia să fie o zi de bucurie s-a transformat într-un coșmar” scrie Davidescu Daniel, pe Facebook.

Un copil botezat, altul mort

Theo, băiețelul familiei, de 5 ani, a rămas adormit în mașină. ”Conform relatărilor existente, micuțul Theo, în vârstă de cinci ani, dormea în autoturism atunci când familia a ajuns acasă. Anca ar fi declarat că i-a cerut soțului ei, Mihail, să îl aducă pe copil în casă. Mihail și-ar fi amintit că, la rândul său, i-a cerut fiului lor de 14 ani să îl ia pe Theo din mașină. Adolescentul, însă, ar fi spus că nu își amintește să fi primit această solicitare. Undeva, în acel lanț de comunicare, s-a produs o eroare devastatoare.

Aproximativ două ore și jumătate mai târziu, Theo a fost găsit inconștient în interiorul autoturismului încins. Familia a început imediat manevrele de resuscitare, iar copilul a fost transportat de urgență la spital. Din nefericire, Theo nu a mai putut fi salvat. Copilul de numai cinci ani a murit” mai scrie sursa citată.

”O zi care începuse cu celebrarea unui botez s-a încheiat cu una dintre cele mai cumplite tragedii pe care le poate trăi o familie. Ambii părinți se confruntă acum cu acuzații grave. În urma tragediei, atât Anca, cât și Mihail se confruntă, potrivit relatărilor despre caz, cu acuzații de omucidere din neglijență și abuz asupra copilului. La audieri separate, judecătorul ar fi stabilit pentru fiecare dintre ei o cauțiune garantată în valoare de 150.000 de dolari. În plus, celor doi părinți li s-ar fi interzis să ia legătura unul cu celălalt.

Ei ar putea avea însă, conform informațiilor relatate, vizite supravegheate cu ceilalți patru copii ai familiei.

”Este greu de imaginat ce se poate petrece în sufletul unei mame care și-a pierdut copilul de cinci ani”

În cazul Ancăi, procurorul ar fi solicitat o cauțiune de 250.000 de dolari plătibilă exclusiv în numerar și interzicerea oricărui contact cu copiii. Judecătorul nu ar fi aprobat în totalitate aceste condiții. Au pierdut un copil, iar acum nici măcar nu se pot consola unul pe celălalt” mai notează Davidescu Daniel.

El scrie că ”Anca ar fi fost profund afectată și de neconsolat în timpul apariției sale în instanță. Este greu de imaginat ce se poate petrece în sufletul unei mame care și-a pierdut copilul de cinci ani, iar la foarte scurt timp după tragedie se află într-o celulă, separată de soț și de ceilalți copii. Nu există informații clare în textul relatării despre eventuale măsuri speciale de supraveghere psihologică sau medicală, însă într-o asemenea situație este firesc ca oamenii să se roage ca ambii părinți să fie supravegheați și protejați în aceste momente de disperare”.

”Theo nu mai este. Un copil de cinci ani a murit. Părinții lui vor trebui să trăiască în fiecare zi cu realitatea aceasta”

”Ancheta trebuie să își urmeze cursul, iar justiția trebuie să stabilească răspunderea fiecăruia pe baza probelor. Dar indiferent care va fi concluzia juridică, există deja o consecință pe care această familie o va purta întreaga viață: Theo nu mai este. Un copil de cinci ani a murit. Părinții lui vor trebui să trăiască în fiecare zi cu realitatea aceasta. Frații lui vor trebui să crească fără el. Iar un băiat de 14 ani va purta și el în suflet amintirea unei zile care a schimbat pentru totdeauna familia lor” notează Davidescu Daniel, care, în final, face un apel la rugăciune:

”Să ne rugăm pentru familia Sabo. Să ne rugăm pentru părinții lui Theo, pentru frații lui și în mod special pentru adolescentul de 14 ani care se află în mijlocul acestei tragedii. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să treacă prin zilele care urmează, să le păzească mintea în această perioadă de durere și să aducă oameni potriviți lângă ei. Și mai presus de toate, să ne amintim de micuțul Theo. Un copil de numai cinci ani, a cărui viață s-a încheiat într-un mod cumplit, într-o zi care ar fi trebuit să rămână în memoria familiei ca o zi de sărbătoare.”