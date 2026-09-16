Primele explicații după ce Mocănița "Huțulca" de la Moldovița a deraiat: ”Un obiect străin s-a prins în inima macazului”

Mocănița din Moldovița s-a răsturnat! Calea ferată turistică, blocată / FOTO: captură video Realitatea Plus

Reprezentanții Mocăniței „Huțulca” de la Moldovița au transmis clarificări, privind incidentul petrecut marți când un vagon al trenului turistic s-a răsturnat.

Mocănița "Huțulca" de la Moldovița s-a răsturnat, marți după-amiază, după ce un obiect străin, posibil o piatră, s-ar fi prins în macaz, conform unui comunicat transmis de reprezentanții trenului istoric, care au adus clarificări în urma incidentului petrecut.

Nicio persoană nu a fost rănită. Vagonul afectat a fost repus pe șine. Verificările preliminare nu au indicat probleme vizibile la linie sau vagon. Cauza exactă urmează să fie stabilită.

Precizările transmise de echipa Mocăniței „Huțulca” de la Moldovița

"În urma incidentului produs astăzi, 15 septembrie 2026, la ora 11:55, dorim să oferim publicului și reprezentanților presei informațiile disponibile în acest moment.

Nicio persoană nu a fost rănită. Regretăm sperietura și disconfortul provocate călătorilor. Înțelegem îngrijorarea celor care au văzut imaginile și considerăm firesc ca oamenii să ceară explicații privind siguranța călătoriei. Tratăm incidentul cu seriozitate, chiar dacă nu au existat răniți.

La întoarcerea dinspre Argel spre Moldovița, în zona unui macaz, primul vagon a deraiat și s-a înclinat lateral. Locomotiva și celelalte vagoane au rămas pe șine. Vagonul afectat a fost ulterior repus pe cale.

Verificările preliminare nu au evidențiat defecte vizibile ale liniei sau ale vagonului care să explice incidentul. Din primele verificări efectuate de echipa noastră, ipoteza considerată cea mai probabilă este că un obiect străin, posibil o piatră, s-a prins în inima macazului. Această ipoteză este susținută de obiectele găsite la fața locului și de direcția în care s-a înclinat vagonul.

Am observat întrebările și comentariile referitoare la întreținere, investiții și siguranță. Le tratăm cu seriozitate și înțelegem că încrederea publicului trebuie susținută prin fapte. Imaginile arată urmările incidentului, însă nu pot stabili, singure, cauza acestuia. În acest moment, atribuirea deraierii unei întrețineri necorespunzătoare nu este susținută de constatările preliminare disponibile, mai ales ținând cont că șase angajați asigură în permanență întreținerea liniei, pe tot parcursul anului", conform unui comunicat al echipei Mocănița Huțulca remis DC News.

Apel la responsabilitate

"Facem apel la responsabilitate în publicarea și distribuirea informațiilor. Solicităm verificarea autenticității și a contextului fotografiilor și filmărilor. Materialele modificate sau generate cu inteligență artificială nu trebuie prezentate drept imagini reale ale incidentului, iar imaginile unor evenimente mai vechi nu trebuie atribuite celui de astăzi. Informațiile neverificate pot amplifica îngrijorarea călătorilor și a familiilor acestora.

Pentru noi, păstrarea unui tren istoric în circulație înseamnă responsabilitate față de fiecare persoană care urcă în el și față de comunitatea din care face parte. Mocănița Huțulca este parte din identitatea turistică a Moldoviței, iar continuarea acestei tradiții trebuie să aibă la bază siguranța călătorilor și a personalului.

Vom comunica informațiile relevante pe măsură ce verificările clarifică împrejurările incidentului. Solicităm presei să distingă între faptele confirmate și presupuneri și să corecteze sau să actualizeze relatările atunci când apar informații verificate.

Le mulțumim călătorilor pentru răbdare și tuturor celor care ne-au transmis întrebări și mesaje. Încrederea lor ne obligă la seriozitate, explicații clare și transparență", a mai afirmat sursa menționată.

Locomotiva Mocăniței Huțulca de la Moldovița a mai deraiat de pe șine, în 2022, dar după ce a lovit-o o mașină condusă de o șoferiță.

Mocănița "Huțulca" de la Moldovița din minunata Bucovina

Mocănița "Huțulca" de la Moldovița este un tren turistic. Circulă pe o linie ferată îngustă istorică din Bucovina, județul Suceava, construită în 1888. Inițial, a fost făcută pentru transportul lemnului din păduri către gatere. Astăzi, linia este utilizată în scop turistic.

Călătorii pot face plimbări prin peisajele montane superbe ale Bucovinei, inclusiv pe ruta Moldovița - Argel. Garniturile, vagoanele pot fi tractate de locomotive cu abur ori diesel, în funcție de traseu.