Mii de oameni au mers la Ţebea, la Serbările Naţionale dedicate memoriei lui Avram Iancu

Foto ilustrativ. Sursa:Agerpres

Câteva mii de persoane au fost prezente duminică la Serbările Naţionale de la Ţebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu, erou naţional. De la moartea lui Avram Iancu se împlinesc 154 de ani.

Manifestările oficiale se desfăşoară în cimitirul de la Ţebea, unde se află mormântul lui Avram Iancu, şi vor continua pe platoul din apropiere, unde va avea loc un spectacol folcloric.

La ceremonii sunt prezenţi preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreşedinta Camerei Deputaţilor Natalia Intotero, reprezentanţi ai altor autorităţi centrale, judeţene şi locale, lideri ai unor organizaţii politice şi foarte mulţi oameni veniţi din ţară.

Un sobor de preoţi, în frunte cu episcopul Devei şi Hunedoarei, Prea Sfinţitul părinte Nestor, a săvârşit o slujbă de pomenire în memoria lui Avram Iancu.

"Pentru România de astăzi, Eroul Naţional Avram Iancu poate fi relevant nu doar ca un model militar, ci mai ales ca un model moral. Nu sabia lui este cea mai importantă moştenire spirituală, ci întrebarea morală care stă în spatele personalităţii sale: pentru ce merită un om să-şi pună viaţa în slujba celorlalţi? Iar răspunsul lui pare să fi fost următorul: pentru credinţă, libertate, demnitate, dreptate şi comunitate. Într-o societate modernă ca cea de astăzi, România poate că nu mai are nevoie de eroi care să conducă oamenii în luptă violentă şi agresivă. Are nevoie însă de cetăţeni care să considere cinstea, responsabilitatea, solidaritatea şi dreptatea ca fiind valori reale", a spus, în cuvântul său, episcopul Devei şi Hunedoarei.

Manifestările au continuat cu o evocare istorică, după care au fost prezentate mesaje din partea oficialităţilor.

Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj în care a subliniat importanţa luptei pentru libertate în contextul actual, iar preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a reliefat faptul că societatea românească are nevoie de mai mult dialog şi respect reciproc.

"Diferenţele de opinie sunt fireşti şi chiar sănătoase într-o democraţie. Ele nu trebuie să devină însă motive de ruptură între români. Avem nevoie de mai mult dialog, de mai mult respect reciproc şi de capacitatea de a identifica lucrurile care ne unesc, dincolo de opţiunile politice sau de diferenţele dintre noi. Iar comunităţile din Ţara Moţilor ne-au oferit mereu asemenea exemple", a spus Abrudean.

Ceremonialul oficial a continuat cu depuneri de coroane de flori la mormântul lui Avram Iancu şi cu defilarea gărzii de onoare.

Avram Iancu s-a născut în anul 1824, în localitatea Vidra de Sus, într-o familie de moţi înstăriţi. De profesie avocat, Avram Iancu a jucat un rol important în Revoluţia de la 1848 din Transilvania.

A fost unul dintre iniţiatorii şi organizatorii adunărilor de la Blaj din 30 aprilie, 15-17 mai şi 15-23 septembrie 1848 şi conducătorul cetelor înarmate de ţărani şi de mineri din Munţii Apuseni, în rândurile cărora şi-a câştigat o mare popularitate.

Avram Iancu s-a stins din viaţă la 10 septembrie 1872, la Baia de Criş, şi a fost îngropat în cimitirul de la Ţebea, lângă Gorunul lui Horea, scrie Agerpres.