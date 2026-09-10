Resturi de dronă găsite de turiști pe plaja din Corbu. Autoritățile fac verificări/ UPDATE: Precizările MApN

Fragmente de dronă pe plaja Corbu din Constanța. Captură video Digi24/Colaj DCNews

Turiștii au semnalat prezența unor obiecte suspecte, posibile fragmente de dronă, joi, 10 septembrie, pe plaja Corbu din Constanța, alertând autoritățile pentru verificări.

UPDATE: Reprezentanții MApN au transmis că o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană.

În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 09:30.

Oficialii au precizat că resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri, 9 septembrie, în jurul orei 20:00. Din cauza lăsării întunericului, s-a decis izolarea zonei, intervenția fiind amânată pentru această dimineață.

Totuși, MApN nu a precizat dacă aceste resturi de dronă sunt aceleași găsite de turiști sau reprezintă două cazuri diferite.

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Părţi dintr-o presupusă dronă au fost găsite de localnici joi, pe plaja din localitatea constănțeană Corbu. Au fost alertate autorităţile.

Echipe de intervenţie formate din poliţişti şi jandarmi au securizat zona, iar specialiştii urmează să ridice obiectul de la faţa locului.

Potrivit reprezentanţilor autorităţilor locale, este vorba despre părţi dintr-o dronă care, după cum reiese din primele verificări, nu are încărcătură explozibilă.

Multiple incidente cu drone în România

Astfel de situaţii au mai fost întâlnite, în ultima perioadă, pe litoralul românesc, fragmente de drone fiind aduse de valuri la mal în diverse zone, într-unul dintre cazuri fiind un fragment cu încărcătură explozibilă, potrivit Agerpres.

Cel mai recent caz similar a fost înregistrat la 4 septembrie, în apropiere de Sulina, unde un fragment de dronă care prezenta încărcătură explozivă a fost descoperit la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat la fața locului și a neutralizat obiectul în condiții de siguranță.

În aceeași zi, un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanţa, autorităţile stabilind că acesta nu avea explozibil.

Cu o zi înainte, pe 3 septembrie, militarii interveniseră pentru neutralizarea unui alt fragment de dronă cu încărcătură explozivă, identificat în zona Platformei Centrale. Ambele obiecte au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

Pe 1 septembrie, o dronă a ajuns și în regiunea Moldovei, într-o localitate din județul Vaslui. Aparatul de zbor a fost găsit de un cioban, care i-a scos firele și „rotundul”.

La sfârșitul lunii august, un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperit pe plaja din Olimp, iar specialiștii au intervenit pentru neutralizarea acestuia prin detonare controlată. Cu o zi înainte, pe 28 august, un alt fragment de dronă a fost găsit în zona Eforie Nord, autoritățile intervenind pentru verificarea și ridicarea acestuia.