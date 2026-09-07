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O femeie de aproximativ 30 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Constanța

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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Sursa foto: Facebook Poliția Română

O femeie de aproximativ 30 de ani a murit, luni, 7 septembrie, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanţa.

Polițiștii fac cercetări, după ce o femeie de aproximativ 30 de ani a murit, luni, 7 septembrie, în municipiul Constanța. Aceasta a căzut de la etajul 10 al unui bloc din oraș. Identitatea victimei nu a fost încă stabilită.

Echipajul ajuns la fața locului a constatat decesul

„Astăzi, 7 septembrie, în jurul orei 12.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 2 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de la etajul superior al unui imobil situat pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, municipiul Constanța.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de aproximativ 30 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii identității persoanei, a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța. 

Un incident similar a avut loc, în cursul zilei de sâmbătă, 5 septembrie, în Capitală. Un bărbat a murit, în cursul dimineții, după ce a căzut de pe pasajul Obor.

Bărbat mort după ce a căzut de pe pasajul Obor

Poliţiştii de la DGPMB - Secţia 9 au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 11:30, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de pe pasajul Obor, situat în Sectorul 2. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă.

De asemenea, în pofida eforturilor depuse pentru salvarea persoanei, un echipaj SMURD sosit la faţa locului a constatat decesul bărbatului, se arată într-un comunicat al DGPMB.

Conform sursei citate, cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri. Cercetările vor fi continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, a mai precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

Tot sâmbătă, neglijența unor părinți putea să producă o adevărată tragedie. Chef Iulian Olaru a salvat o fetiţă de doi ani care a ajuns în mijlocul străzii, în Bucureşti. Părinţii minorei erau pe trotuar, cu ochii în telefoane.

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