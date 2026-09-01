CFR Călători a finalizat modernizarea a 139 de vagoane și 75 de locomotive prin PNRR

Foto: Agerpres / CFR SA

CFR Călători a finalizat contractele de modernizare a celor 139 de vagoane de călători şi 75 de locomotive, investiții finanţate prin PNRR. Lucrările au fost realizate integral în România, iar materialul rulant modernizat este deja utilizat în exploatarea trenurilor companiei.

"CFR Călători anunţă finalizarea contractelor derulate în cadrul programului de investiţii finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul I - Tranziţia spre o economie verde, Componenta C4 - Transport sustenabil, Investiţia I2 - Material rulant feroviar. (...) De asemenea, CFR Călători mulţumeşte partenerilor industriali implicaţi în execuţia lucrărilor: Softronic Craiova, RELOC Craiova, CFR SCRL Braşov, Electroputere VFU Paşcani, Atelierele CFR Griviţa Bucureşti şi Remarul '16 Februarie' Cluj-Napoca şi evidenţiază faptul că toate lucrările de modernizare, reconstrucţie şi conversie tehnică din cadrul acestui proiect au fost executate integral în România, în unităţi şi uzine feroviare de profil din ţară", se arată într-un comunicat al companiei.

Programul de investiţii a vizat modernizarea a 139 de vagoane de călători şi 75 de locomotive, dintre care 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători şi 20 de locomotive de manevră transformate în locomotive electrice cu acumulatori.

"Materialul rulant modernizat este utilizat în exploatarea trenurilor CFR Călători şi contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie, a siguranţei şi a eficienţei operaţionale. De exemplu, trenurile InterCity (IC) sunt formate în exclusivitate din vagoane şi locomotive modernizate prin PNRR", precizează reprezentanţii companiei.

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20 de vagoane vor fi modernizate prin Programul Transport 2021-2027

Vagoanele modernizate beneficiază, în funcţie de tipul acestora, de instalaţii de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice şi toalete ecologice. Unele vagoane sunt dotate cu facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă şi spaţii dedicate transportului bicicletelor şi echipamentelor sportive.

Locomotivele modernizate beneficiază de sisteme şi echipamente moderne de comandă, control şi monitorizare, care contribuie la creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea performanţelor în exploatare şi creşterea siguranţei în circulaţie.

Pentru anumite unităţi de material rulant, respectiv 20 de vagoane, lucrările de modernizare continuă în cadrul Programului Transport 2021-2027, prin contracte distincte, urmând ca respectivele unităţi să fie finalizate în cadrul acestui program.

"Prin aceste investiţii, CFR Călători îşi modernizează parcul de material rulant şi îmbunătăţeşte condiţiile oferite pasagerilor, contribuind la creşterea atractivităţii transportului feroviar", se mai arată în comunicat, potrivit Agerpres.

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80% dintre pasageri nu recomandă CFR Călători

CFR Călători operează cea mai mare parte a serviciilor de transport feroviar de pasageri din România, însă compania se confruntă de ani de zile cu problema vechimii parcului de material rulant. O parte importantă dintre locomotivele și vagoanele folosite sunt vechi și necesită reparații, modernizare și chiar înlocuire.

Problemele parcului feroviar s-au reflectat de-a lungul timpului în întârzieri, anulări sau modificări ale circulației unor trenuri, dar cauzele întârzierilor nu țin exclusiv de CFR Călători. Un factor important este și infrastructura feroviară, unde lucrările de reabilitare, restricțiile de viteză și problemele tehnice pot afecta circulația trenurilor.

În ultimii ani au fost lansate mai multe programe pentru înnoirea și modernizarea materialului rulant. PNRR este unul dintre aceste programe, iar compania susține că materialul rulant modernizat este deja introdus în circulație.

Platforma online lansată de Ministerul Transporturilor pentru raportarea problemelor întâlnite în timpul călătoriilor cu trenul a înregistrat 1.725 de sesizări. Formularul a fost prezentat pe 6 iulie de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, iar până în prezent au fost analizate 1.181 dintre acestea.

„Au fost 1.725 de sesizări. Au fost analizate punctual 1.181 de cazuri. Cifra tristă pentru CFR este că 80% dintre cei care au completat acest formular au specificat că nu recomandă călătoria nimănui”, a declarat, marţi, ministrul Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Cele mai multe reclamații au vizat lipsa aerului condiționat în trenuri. Călătorii au semnalat, de asemenea, probleme legate de infrastructura feroviară învechită, lipsa investițiilor, curățenia din vagoane și modul în care unii angajați ai CFR Călători își îndeplinesc atribuțiile.