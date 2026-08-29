Adevărul despre Pahonțu, din documente și mărturii. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Revoluție și mineriade

Lucian Pahonțu, SPP. Inquam Photos / Octav Ganea

De la plutonul primit cu flori în decembrie 1989, confruntarea cu minerii din 1999 și până la conducerea SPP, cariera directorului Lucian Pahonțu este descrisă prin documente și mărturii care contrazic acuzațiile rostogolite de #rezist și susținătorii USR, în aceste zile.

Într-un material Recorder, preluat de presa #rezist și rostogolit de USR, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, este prezentat ca parte activă la Revoluția din 1989. Este prezentată inclusiv o declarație a acestuia, care ar fi scris că a fost la Intercontinental. Astfel, se conturează ideea că, în calitate de comandant de pluton, a reprimat violent manifestația din 21 decembrie 1989.

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Pahonțu și Revoluția din 1989

Un document olograf arată că, în decembrie 1989, plutonul comandat de lt. Lucian Pahonțu a fost ”îmbrățișat de demonstranți, primit cu flori și mâncare” în zona adiacentă Comitetului Central.

Informația este pusă în contextul declarației șefului Parchetelor Militare, generalul Dan Ioan, care afirma: ”Trupele de securitate nu au tras în populație. Numele Pahonțu nu apare în niciun dosar din zecile cercetate în cazul evenimentelor din decembrie 1989”.

Iunie 1990 și rolul jandarmilor

Acest parcurs este continuat de rolul lui Pahonțu în structurile de jandarmi în anii care au urmat Revoluției. În iunie 1990, trupele de jandarmi au fost trimise în București pe 15 iunie, după violențele din 13 și 14 iunie. Misiunea principală a acestora a fost eliberarea Pieței Universității de mineri, urmată de apărarea Televiziunii Române.

Februarie 1999: Câțiva ani mai târziu, în februarie 1999, maiorul Pahonțu s-a aflat în fruntea unor unități de jandarmi implicate în blocarea accesului minerilor spre București.

De la ofițer la șeful SPP: transformarea instituțională

Această perspectivă asupra carierei lui Lucian Pahonțu este completată de verificările efectuate ulterior asupra activității sale. La numirea lui Lucian Pahonțu în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază, CNSAS a investigat activitatea sa profesională și nu au fost depistate activități sau acțiuni care să fi adus atingerea drepturilor și libertăților omului.

Ca director SPP, Lucian Pahonțu a adus serviciul spre înalte standarde de cooperare în NATO, în special cu US Secret Service, dar și în ample proiecte de colaborare în materia protecției demnitarilor cu ONU și UE.

În aceeași logică, este invocată și recunoașterea sa externă în fruntea SPP. Mesaje scrise de apreciere din partea unor personalități, precum președintele american George W. Bush sau președintele francez Emmanuel Macron, dar și a Papei Francisc sunt prezentate drept o confirmare a nivelului de profesionalism și a reputației internaționale pe care SPP le-a dobândit.