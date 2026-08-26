Dronă detectată la granița României: Un elicopter, ridicat de la sol. Locuitorii din Tulcea, avertizați prin mesaj RO-Alert/ UPDATE: MApN, precizări

Elicopter. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Populaţia din nord-estul judeţului Tulcea a primit miercuri un nou mesaj Ro-Alert, după ce radarul MApN a detectat o ţintă aeriană în apropierea frontierei cu România. După aproximativ o oră și jumătate, MApN a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, astfel că alerta a încetat.

UPDATE: Alerta aeriană a încetat la ora 14:44, au transmis reprezentanții MApN. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

UPDATE: Locuitorii din municipiul Galați au semnalat, în ultima oră, de asemenea, prezența unui elicopter care monitorează spațiul aerian, după alerta cu dronă primită de tulceni.

Știre inițială

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Populaţia din nord-estul judeţului Tulcea a primit, miercuri, în jurul orei 13:15, un nou mesaj Ro-Alert pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Elicopter ridicat de la sol

Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației.

Reprezentanții MApN precizează că vor reveni cu detalii de îndată ce vor fi disponibile.

Numărul alertelor din 2026 a depășit totalul din perioada 2023-2025

Numărul mesajelor Ro-Alert transmise, de la începutul acestui an, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023-2025.

Primul mesaj Ro-Alert către populaţie a fost transmis în luna septembrie 2023. Atunci, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat găsirea unor fragmente dintr-un echipament „care ar putea fi asimilat unei drone”. Acestea au fost identificate în satul Plauru, comuna Ceatalchioi, Delta Dunării, judeţul Tulcea, localitate situată la câteva sute de metri de portul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina, de care este despărţită de Dunăre, potrivit Agerpres.

Un fragment suspect de dronă a fost descoperit marți seară, 25 august, printre stabilopozii din zona Cazinoului din Constanța. Obiectul, adus cel mai probabil de valuri, a fost verificat de autorități, care au stabilit că nu prezenta pericol și nu conținea încărcătură explozivă. Fragmentul a fost ridicat pentru expertiză.

Un alt incident a avut loc miercuri dimineață, 26 august, pe plaja din Olimp, unde a fost semnalată o dronă. Zona a fost izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, iar specialiștii au intervenit pentru a o detona controlat.