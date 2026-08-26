Arh. Mădălina Elena Toma:  „Avem nevoie de o strategie urbană coerentă, care să depășească ciclurile electorale”

Mădălina Elena Toma a fost aleasă președinte al Comisiei Teritoriale de Disciplină din cadrul Ordinului Arhitecților din România – Filiala București. În noul său rol, arhitectul Mădălina Elena Toma va coordona activitatea Comisiei de Disciplină, va urmări respectarea cadrului legal și deontologic în desfășurarea procedurilor disciplinare și va contribui la consolidarea unei practici unitare, obiective și echilibrate în evaluarea fiecărui caz.

„Funcția de președinte al Comisiei Teritoriale de Disciplină presupune, înainte de toate, o mare responsabilitate față de profesie, de colegii noștri și față de încrederea pe care societatea o acordă arhitecților. Pentru mine, faptul că am primit din nou încrederea colegilor reprezintă o mare onoare, dar și o responsabilitate pe care o tratez cu maximă seriozitate”, afirmă arhitectul Mădălina Elena Toma.



Mai multă încredere în profesia de arhitect, nu doar sancțiuni

Noul președinte al Comisiei de Disciplină consideră că rolul acestei structuri depășește dimensiunea strict procedurală sau sancționatorie și trebuie privit ca un instrument esențial pentru consolidarea încrederii în profesia de arhitect.

„Comisia de Disciplină nu există doar pentru a analiza eventualele abateri profesionale și nici nu ar trebui privită exclusiv prin prisma sancțiunilor. Rolul ei este acela de a contribui la menținerea standardelor etice și profesionale ale breslei și la consolidarea încrederii dintre arhitect, beneficiar și societate”, explică Mădălina Elena Toma.



În opinia ei, fiecare dosar presupune o analiză atentă, obiectivă și echilibrată, având în vedere că fiecare situație implică oameni, contexte și responsabilități diferite.

„Fiecare caz trebuie analizat cu obiectivitate, imparțialitate și cu respectarea dreptului la apărare, fără prejudecăți și fără concluzii pripite. Dincolo de componenta juridică și procedurală, această funcție înseamnă și protejarea valorilor profesiei de arhitect: responsabilitate, etică, competență și respect reciproc”, spune Mădălina Elena Toma.



Prevenirea conflictelor profesionale, prioritate a noului noul mandat

Printre obiectivele noului mandat se află reducerea numărului conflictelor profesionale prin promovarea unei culturi bazate pe dialog, comunicare și responsabilitate.

Experiența ultimilor ani i-a demonstrat că numeroase sesizări disciplinare își au originea în probleme care puteau fi prevenite printr-o comunicare mai eficientă între arhitect și beneficiar, contracte mai clare sau o mai bună înțelegere a obligațiilor profesionale.

„Cred că cea mai mare reușită a unei Comisii de Disciplină este să contribuie la prevenirea conflictelor, nu doar la soluționarea lor. Dacă putem promova bune practici, relații bazate pe respect reciproc și o mai bună cultură profesională, atunci vom avea mai puține conflicte și o profesie mai puternică”, afirmă aceasta.

Totodată, una dintre direcțiile pe care intenționează să le dezvolte este creșterea gradului de informare a publicului privind rolul Comisiei de Disciplină și principiile care guvernează profesia de arhitect.

„Mi-aș dori ca activitatea și competențele Comisiei să fie mai bine cunoscute și înțelese atât de arhitecți, cât și de beneficiari și de publicul larg. O societate mai bine informată înseamnă mai puține neînțelegeri și mai multă încredere în profesia noastră”, subliniază Mădălina Elena Toma. Eaconsideră că succesul unei comisii disciplinare nu poate fi măsurat prin numărul sancțiunilor aplicate, ci prin capacitatea de a consolida responsabilitatea profesională și încrederea în breaslă.

„O Comisie de Disciplină puternică nu este cea care aplică cele mai multe sancțiuni. Este cea care contribuie la creșterea încrederii în profesie și la reducerea numărului de conflicte prin promovarea responsabilității, dialogului și respectării Codului Deontologic”, afirmă noul președinte al Comisiei de Disciplină.



Bucureștiul are nevoie de o viziune pe termen lung, dincolo de ciclurile electorale

Dincolo de noua funcție, Mădălina Elena Toma vorbește și despre direcția în care ar trebui să evolueze Capitala, susținând necesitatea unei strategii urbane stabile și asumate pe termen lung.

„Îmi doresc un București construit în jurul oamenilor. Un oraș în care dezvoltarea urbană să nu fie măsurată doar prin numărul de clădiri noi, ci prin calitatea vieții pe care o oferă locuitorilor săi”, spune arhitectul.

În opinia sa, Capitala are nevoie de o strategie urbană coerentă, capabilă să depășească schimbările politice și administrative.

„Bucureștiul are nevoie de o strategie urbană coerentă și asumată pe termen lung, care să depășească ciclurile electorale și să ofere stabilitate și predictibilitate administrației, specialiștilor, investitorilor și cetățenilor. Orașele nu se construiesc în patru ani, ci în zeci de ani, prin continuitate și prin respectarea unei viziuni comune”, afirmă Mădălina Elena Toma.

Arhitectul consideră că dezvoltarea orașului trebuie să fie rezultatul colaborării dintre administrație, profesioniști și comunitate, iar interesul public trebuie să rămână principalul criteriu în luarea deciziilor.

Printre prioritățile pe care le identifică pentru București se numără investițiile în educație și sănătate, regenerarea zonelor urbane degradate, protejarea patrimoniului construit, extinderea spațiilor verzi și creșterea calității spațiului public.

„Bucureștiul are un potențial extraordinar și cred că poate deveni un reper european al dezvoltării urbane responsabile. Pentru asta este nevoie de profesionalism, colaborare și decizii asumate, în care interesul public să rămână întotdeauna pe primul loc”, declară aceasta.

Mădălina Elena Toma subliniază și că arhitectura depășește dimensiunea tehnică a construirii de clădiri și reprezintă un element esențial în definirea calității vieții.

„În fond, arhitectura nu înseamnă doar clădiri. Înseamnă felul în care oamenii trăiesc, învață, se întâlnesc și își construiesc comunitățile. Acesta este Bucureștiul pe care mi-aș dori să îl lăsăm generațiilor următoare”, conchide noul președinte al Comisiei Teritoriale de Disciplină din cadrul Ordinului Arhitecților din România – Filiala București.

