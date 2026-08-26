Mașină cuprinsă de flăcări după ce a intrat într-un copac, în Argeș. Tânăr de 21 de ani, transportat la spital

Mașină în flăcări. Sursa foto: ISU Argeș

Un autoturism a luat foc în noaptea de marți spre miercuri, în localitatea Bălilești, județul Argeș, după ce a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac. Un tânăr de aproximativ 21 de ani a fost găsit lângă mașină și a fost transportat la spital.

Un autoturism a intrat în coliziune cu un copac şi apoi a luat foc, în noaptea de marţi spre miercuri, în localitatea Bălileşti, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

La locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

„La sosirea la locul evenimentului, echipajele operative au constatat că un autoturism a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un copac. De asemenea, la momentul sosirii forţelor de intervenţie, autovehiculul era cuprins în totalitate de flăcări”, se arată într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Tânăr de 21 de ani, transportat la spital

Conform aceleiaşi surse, în exteriorul autoturismului a fost găsit un tânăr în vârstă de aproximativ 21 de ani, care se afla în stare semiconştientă şi era incoerent.

„Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului, fiind ulterior transportată la spital de către un echipaj medical”, precizează ISU Argeş, potrivit Agerpres.

Accident mortal în Vâlcea

Un alt accident rutier grav s-a produs, marți seara, pe DN 7, în zona Lotrişor din Brezoi, județul Vâlcea.

Pompierii militari au intervenit pentru descarcerarea unei persoane rămasă blocată într-o dubă care s-a izbit de un autotren, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU Vâlcea). Potrivit sursei citate, persoana a fost găsită inconştientă, la faţa locului intervenind echipaje de la Staţia Brezoi şi Detaşamentul Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale de descarcerare.

Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au precizat că şoferul autoutilitarei a fost declarat decedat de către echipajele medicale aflate la faţa locului, după ce a fost scos din maşină.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit, din primele verificări efectuate, că în evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitară care tracta o platformă pe care se afla un autoturism şi un ansamblu de vehicule (TIR). În urma impactului dintre autoutilitară şi semiremorca ansamblului de vehicule, conducătorul autoutilitarei a decedat”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.