Planul AUR pentru noul Guvern al României. Dan Dungaciu, la DC News

Foto: Agerpres

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac într-o ediție specială a interviurilor DC News, difuzată LIVE miercuri, de la ora 12:00. Sociologul și geopoliticianul va dezvălui strategia AUR pentru depășirea celei mai grave crize politice din ultimele decenii, condițiile în care partidul ar susține un nou Guvern și viziunea formațiunii asupra integrării europene și a conflictelor globale.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), este invitat, miercuri, 26 august 2026, la interviurile DC News. Acesta va răspunde la cele mai arzătoare întrebări ale analistului politic Bogdan Chirieac și va vorbi despre strategia AUR pentru ieșirea din cea mai gravă criză politică din ultimele decenii.

De asemenea, liderul AUR va prezenta și poziția partidului față de conflictele în desfășurare de pe Glob, inclusiv războiul din Ucraina. Nu în ultimul rând, vor fi abordate teme legate de parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și relațiile pe care formațiunea politică le are cu republicanii de peste ocean.

Principalele teme de discuție vor fi:

Rolul AUR în formarea noului Guvern

Ce și-ar dori AUR pentru a vota un Guvern din care nu face parte

Ce soluții are AUR pentru ca România să aibă un Guvern legitim cu puteri depline

Cum vede AUR integrarea europeană

Dacă Sorin Grindeanu va fi numit premier, ce va face AUR

Poziția AUR față de războiul din Ucraina și alte conflicte de pe Glob

Parteneriatul strategic cu SUA și relațiile AUR peste ocean

Emisiunea va fi difuzată LIVE, pe DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de YouTube DC News, miercuri, 26 august 2026, începând cu ora 12:00.

Rămâneți alături de noi!

___________/__

Cine este Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR

Dan Dungaciu s-a născut la 3 octombrie 1968 în Târgu Mureș și este un sociolog și geopolitician român, profesor universitar la Catedra de Sociologie a Universității din București, coordonatorul Masteratului de Studii de Securitate al aceleiași universități.

El este președintele Fundației Universitare a Mării Negre din România, iar în trecut a fost director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române.

Dan Dungaciu a lucrat în Guvernul României, unde a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, el a fost consilier pentru integrare europeană la Președinția Republicii Moldova.

La Chișinău a fost decorat cu Premiul de Stat «Ordinul de Onoare» în 2009.

La alegerile prezidențiale din 2025, Dan Dungaciu și-a manifestat deschis susținerea pentru candidatul AUR la alegerile prezidențiale, iar ulterior a devenit consultantul pe relații externe al lui George Simion.

A intrat ulterior în partid, iar la Congresul din 30 noiembrie 2025 de la Alba Iulia a fost ales în funcția de prim-vicepreședinte.