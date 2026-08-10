Ambulanța sub presiune. Dr. Alis Grasu (SABIF), la Academia de Sănătate

Dr. Alis Grasu, managerul general al Serviciului de Ambulanță București Ilfov (SABIF), a fost invitată la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate, și jurnalistul Val Vâlcu, dr. Alis Grasu ne-a vorbit despre:

Fenomenul dezinformării și impactul asupra siguranței cadrelor medicale

"Sunt zvonuri false, care s-au repetat în mod categoric. Nu am avut niciun caz atât de dramatic precum cel din acest weekend, de la Cluj" - dr. Alis Grasu.

"Am fost folosit nu o dată, ci de multe ori pentru a promova așa-zise medicamente, în fapt niște escrocherii, pe care oamenii chiar le plăteau și care, de fapt, uneori puteau fi chiar nocive" - acad. univ. dr. Irinel Popescu.

Ce s-ar întâmpla în cazul unui atac cibernetic

"Nu am mai avea acces la bazele de date și, în al doilea rând, am pierde posibilitatea de a gestiona în mod real și obișnuit urgențele" - dr. Alis Grasu.

Structura și parcul auto al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF)

"Sunt ambulanțele de nivelul cel mai înalt, acelea cu medic de urgență sau cu medic cu atestat de medicină de urgență, respectiv medic cu specialitate de medicină de familie și atestat de medicină de urgență" - dr. Alis Grasu.

Criza de personal și condițiile de muncă

"Toate categoriile de personal sunt deficitare. Noi scoatem în mod repetat posturi la concurs. Acum vom avea 17 posturi de medici pe care le vom scoate în cursul acestei luni la concurs. Din păcate, nu suntem atractivi pentru medici. Este o meserie cu riscuri foarte mari" - dr. Alis Grasu.

Munca sub presiune: Martori agresivi, oboseală și telefoane care filmează fiecare gest

"De foarte multe ori sunt medii ostile, în care cu greu îți poți desfășura activitatea, sub presiunea timpului și sub presiunea aparținătorilor.

Toată lumea filmează ceea ce faci și înregistrează ceea ce faci, așa că trebuie să fii foarte atent la fiecare gest, la fiecare manoperă, la fiecare vorbă pe care o spui, astfel încât oamenii să fie convinși că tot ceea ce faci este absolut în ordine" - dr. Alis Grasu

Colaborarea interinstituțională în sistemul de urgență prespitalicesc

"Prima este componenta de ambulanță, aceea care lucrează cu asistenți medicali, din ce în ce mai mulți asistenți medicali cu studii superioare, dar și asistenți cu școli postliceale, categoric foarte bine antrenați pentru a lucra în urgență.

Cealaltă componentă este formată din paramedici, pompieri cu un curs de prim ajutor, și ei antrenați să lucreze în urgență, precum și din mașini de terapie intensivă" - dr. Alis Grasu.

Rata de succes la resuscitare

"Avem o rată de resuscitare care, luna trecută, a fost chiar de 16%. Adică stăm foarte bine dacă ne raportăm la rata de resuscitare la nivel european, iar aceste date se referă la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov" - dr. Alis Grasu.

Voluntariat în sistemul medical

"Voluntarii nu au, în principiu, nicio legătură cu medicina. Sunt oameni din toate domeniile de activitate: elevi, studenți, informaticieni, jurnaliști, polițiști, oameni din absolut toate domeniile. Ei sunt antrenați și învățați de instructori de la Societatea de Salvare să efectueze manevre simple, salvatoare de viață" - dr. Alis Grasu.

Utilizarea defibrilatoarelor automate din locurile publice

"Am montat defibrilatoare în foarte multe locuri. Și dacă, o singură dată în mulți ani, este folosit un defibrilator la timp pentru a salva o viață, și-a meritat pe deplin să fie acolo, în locul respectiv" - dr. Alis Grasu.

Creșterea cazurilor de supradoză

"Sunt mai multe cazuri de supradoză. Nu neaparat a crescut numărul celor care intră în stop respirator. S-a solicitat o creștere a numărului de persoane care solicită fie pentru sevraj, fie pentru supradoză"

VIDEO

Emisiunea va fi difuzată marți, 10 august, de la ora 10:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv