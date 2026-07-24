”Suspendarea activității” la Medicină Internă Floreasca înseamnă mai multe transplanturi de cord. Episod din bătălia pe paturi din sistemul sanitar

Numărul de paturi din spitale a ajuns temă pe agenda premierului Bolojan, care a cerut ”depunctarea” spitalelor care nu au destui pacienți ca să ocupe aceste paturi. La cealaltă extremă se află spitalele care nu fac față fluxului de bolnavi. Între secțiile acestora se duce o adevărată bătălie pe paturile disponibile.

La Spitalul Floreasca, disputa a început în urmă cu trei ani de zile și s-a sfârșit vineri, 24 iulie, cu o decizie a DSP. Tot vineri, un comunicat al Ministerului Sănătății a alarmat presa și publicul, fără să explice de ce sunt probleme cu autorizația sanitară de funcționare într-una din secțiile spitalului de Urgență.

Internările au fost sistate, începând de astăzi în Secția de Medicină Internă, a cărei activitate va fi suspendată toată luna august. Un comunicat postat pe site-ul Ministerului Sănătății a anunțat că, în urma unui control efectuat la Floreasca, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a dispus actualizarea structurii spitalului în funcție de spațiile existente și numărul real de paturi; alocarea unui spațiu corespunzător pentru sala de pansamente; finalizarea lucrărilor de renovare necesare; continuarea demersurilor pentru extinderea spațiilor și conformarea acestora la cerințele legale.

Neconcordanțe între situația reală și autorizația sanitară de funcționare

„Este inadmisibil ca probleme administrative și neconcordanțele dintre situația reală din spital și autorizația sanitară de funcționare să afecteze pacienții și accesul acestora la servicii medicale. Problemele constatate nu au apărut peste noapte și trebuiau rezolvate de mult timp”, a transmis ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în același comunicat.

Care sunt problemele administrative, ce neconcordanțe există între situația reală și autorizația sanitară de funcționare, cum de nu are un spațiu pentru sala de pansamente un spital de talia Urgenței din Capitală, ce lucrări de renovare sunt necesare, ca să fie redeschisă secția?

Pacienții care au fost tratați sau care vor ajunge la Urgență nu trebuie să-și facă griji. Închiderea unei secții și amenzile date de inspectorii sanitari nu înseamnă că la Floreasca au fost găsite nereguli în actul medical, ci așa cum spunea chiar ministrul Sănătății, problemele sunt strict administrative.

Mai precis, e vorba despre bătălia între secții pe paturile intens solicitate și lipsa de autoritate a interimatelor manageriale.

Medicina Internă nu renunță la șase paturi pentru Chirurgia Cardiovasculară

În urmă cu trei ani de zile, conducerea Spitalului a luat decizia să transfere șase paturi de la secția de Medicină Internă la cea de Chirurgie Cardiovasculară, care ducea lipsă de spațiu, deși era una dintre secțiile cele mai solicitate, din București, nu doar de la Floreasca. Chirurgii secției sunt singurii din Capitală care practică transplantul cardiac, iar intervențiile pe inimă și vasele mari nu pot fi efectuate în ambulator sau cu spitalizare de zi.

Ministerul Sănătății a aprobat transferul, prin Ordin de Ministru, iar Direcția de Sănătate a emis noua autorizația sanitară de funcționare. Care nu a fost însă respectată. Secția de Medicină Internă a continuat să ”țină” cele șase paturi, până la sosirea controlului de la DSP, care a constatat că saloanele Chirurgiei Cardiovasculare erau ocupate de pacienți internați la Medicină Internă, iar spațiile nu fuseseră reconfigurate conform autorizației sanitare, cu sală de pansamente, laborator de ecografie cardiacă etc. Nici nu aveau cum să fie modificate astfel încât să corespundă cerințelor unei secții de chirurgie, întrucât erau ocupate de Interne.

Argumentele prof. dr. Camelia Diaconu, șefa de la Medicină internă, erau că adresabilitatea este foarte mare, la fel gradul de ocupare a paturilor, în vreme ce în secția de Chirurgie, condusă de prof. dr. Horațiu Moldovan, gradul de ocupare a paturilor este mai redus.

Deoarece secția de Interne figurează cu 6 paturi mai puțin, în acte, rezultă un grad mai mare de ocupare, raportat la numărul de pacienți, spuneau chirurgii. Deși transplante nu se pot face în fiecare zi, domeniul se dezvoltă, mai ales datorită eforturilor făcute în secția de Chirurgie Cardiovasculară. În plus, cazurile grave tratate de chirurgi sunt mai bine ”punctate” de Casa de Asigurări decât internările la Medicală, contribuind în mai mare măsură la bugetul spitalului.

”Conducerea Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca are obligația de a implementa integral măsurile dispuse și de a readuce secția de medicină internă în stare de funcționare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și a standardelor de siguranță pentru pacienți și personalul medical”, anunță Ministerul Sănătății, în comunicatul din care am mai citat.

Asta înseamnă că, de la 1 septembrie, după reconfigurarea spațiilor comune celor două secții și a unora dintre camere (prin pereți de rigips) vor putea fi făcute internări atât în saloanele care rămân la Interne, cât și în cele trei saloane cu care se extinde secția de Chirurgie Cardiovasculară.

Faptul că nu a fost fost aplicată decizia conducerii de la Floreasca și a Ministerului Sănătății timp de trei ani, până la controlul de ieri al DSP, ne arată care sunt raporturile de putere în spitalele conduse de manageri interimari. Iar criza de paturi din centrele de înaltă specializare și performanță contrastează flagrant cu excesul de paturi din spitalele fără pacienți, ținute artificial în viață, o ”problemă care nu a apărut peste noapte și care trebuia rezolvată de mult timp”.