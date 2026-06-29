Șeful OMS Europa le cere guvernelor să trateze căldura extremă ca pe o „criză de sănătate”

Cod Roșu de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Pe fondul temperaturilor care cresc rapid în Europa, directorul regional al OMS Europa, Hans Kluge, a cerut guvernelor să recunoască faptul că temperaturile extreme reprezintă o criză de sănătate și să consolideze pregătirea sistemelor medicale.

Valul de căldură, care a provocat mii de decese în Europa, a evidențiat nevoia ca sistemele de sănătate să fie mai bine pregătite pentru temperaturile extreme, notează Euronews. În timp ce temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în unele regiuni ale continentului, numărul apelurilor de urgență a crescut, spitalele au tratat mai mulți pacienți cu afecțiuni provocate de căldură, iar persoanele în vârstă și cele cu boli cronice s au confruntat cu riscuri mai mari.

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„Recunoașteți căldura extremă drept o criză de sănătate și acționați înainte ca temperaturile să atingă valorile maxime”, a scris Hans Kluge într-o postare publicată luni pe platforma X.

„Pregătirea pentru perioadele de caniculă trebuie să fie una concretă. Este necesară eliberarea paturilor din spitale, protejarea pacienților cu risc ridicat, asigurarea sistemelor de răcire, verificarea surselor de alimentare de rezervă și sprijinirea personalului medical”, a adăugat acesta.

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Căldura a pus deja presiune asupra serviciilor medicale din mai multe țări. În Franța, camerele de gardă au raportat o creștere de patru ori a cazurilor asociate caniculei, precum insolația, deshidratarea și hiponatremia.

În Regatul Unit, Serviciul de Ambulanță din Londra a anunțat că temperaturile extreme au contribuit la cea mai aglomerată zi din istoria sa, echipajele răspunzând la 8.869 de apeluri de urgență vinerea trecută. Mai multe spitale din cadrul NHS au declarat incidente critice după ce defecțiunile sistemelor de răcire au afectat echipamentele medicale, sălile de operație și secțiile, ceea ce a amplificat presiunea asupra serviciilor medicale care tratau deja pacienți cu insolație, deshidratare și persoane în vârstă vulnerabile.