Ardeii iuți ar putea crește riscul de cancer. Ce au descoperit cercetătorii

Ardei iuți. Sursa foto: Agerpres

Un nou studiu ridică semne de întrebare cu privire la legătura dintre consumul ridicat de ardei iuți și cancerul esofagian.

Persoanele care consumă mari cantități de ardei iuți ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta anumite tipuri de cancer digestiv, în special cancer esofagian, potrivit unui studiu. Cu toate acestea, experții subliniază că rezultatele nu demonstrează că alimentele picante provoacă în mod direct cancer și că acestea trebuie interpretate cu prudență.

Un risc cu 64% mai mare de cancer gastrointestinal

Cercetătorii au analizat date din 14 studii observaționale care au inclus peste 11.000 de participanți, dintre care peste 5.000 fuseseră diagnosticați cu cancere gastrointestinale.

Ei au constatat că persoanele din categoria cu cel mai mare consum de ardei iuți aveau un risc cu aproximativ 64% mai mare de a dezvolta cancer gastrointestinal, comparativ cu cele care consumau cele mai mici cantități, potrivit newsweek.

Cancerul esofagian, principala asociere

Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul cancerului esofagian. Potrivit analizei, persoanele din grupul cu cel mai ridicat consum aveau un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta această boală decât cele din grupul cu cel mai scăzut consum.

Totuși, rezultatele au fost mai puțin clare în cazul altor tipuri de cancer digestiv. Cercetătorii nu au identificat o creștere semnificativă statistic a riscului de cancer gastric sau colorectal. În cazul cancerului gastric s-a observat o tendință către un risc mai mare în rândul consumatorilor mari de ardei iuți, însă creșterea nu a atins pragul de semnificație statistică.

Studiul nu demonstrează, însă, că ardeiul iute provoacă cancer

Dr. Edmundo Rodriguez-Frias, consultant medical pentru Full of Life, un centru de recuperare din Marlton, New Jersey, a declarat că dovezile actuale nu sunt suficient de solide pentru a recomanda persoanelor sănătoase să renunțe la alimentele picante.

„În acest moment, cercetările nu oferă suficiente dovezi, din punct de vedere gastroenterologic, pentru a le spune persoanelor sănătoase să înceteze consumul de alimente picante. Studiile observaționale pot indica anumite asocieri între diferite boli și potențiali factori de risc, dar nu demonstrează existența unei relații de cauzalitate”

Analiza se bazează pe studii observaționale, ceea ce înseamnă că cercetătorii pot identifica posibile legături între consumul de ardei iuți și riscul de cancer, dar nu pot demonstra că ardeii iuți sunt cauza bolii.

De ce este dificil de măsurat consumul de ardei iuți

Rodriguez-Frias a explicat că este dificil să se studieze consumul de ardei iuți, întrucât definiția unui consum „ridicat” diferă de la un studiu la altul, iar cercetătorii se bazează adesea pe informațiile furnizate de participanți despre propriile obiceiuri alimentare.

De exemplu, ceea ce este considerat un consum „ridicat” depinde de cantitatea consumată, tipul de ardei, frecvența consumului și modul în care acesta este preparat. În plus, chestionarele alimentare completate de participanți pot fi afectate de erori de memorie sau de măsurare.

Capsaicina, substanța aflată în centrul dezbaterii

Ardeii iuți conțin capsaicină, substanța responsabilă pentru senzația de usturime și arsură. Oamenii de știință au dezbătut de mult timp posibilele efecte ale capsaicinei asupra riscului de cancer, deoarece studiile de laborator au produs rezultate contradictorii.

Unele cercetări au sugerat că aceasta ar putea avea efecte antiinflamatorii, în timp ce alte rezultate au ridicat posibilitatea unor efecte proinflamatorii în anumite situații.

Potrivit lui Rodriguez-Frias, există ipoteze biologice potrivit cărora expunerea cronică la iritație ar putea avea legătură cu dezvoltarea cancerului esofagian. Cu toate acestea, există în prezent puține dovezi concludente sau chiar deloc care să demonstreze că această substanță este responsabilă direct de apariția cancerului esofagian la oameni.

Analiza a evidențiat și diferențe între regiuni. Studiile efectuate în Asia, Africa și America de Nord au indicat, în general, riscuri mai mari de cancer în rândul persoanelor care consumau cele mai mari cantități de ardei iuți. În schimb, studiile din Europa și America de Sud au indicat fie absența unei creșteri a riscului, fie chiar riscuri mai mici.

Cercetătorii spun că aceste diferențe ar putea fi explicate de mai mulți factori, inclusiv cantitatea de ardei consumată, metodele de gătire, soiurile de ardei, factorii genetici, fumatul, consumul de alcool și alte obiceiuri alimentare.

Cum ar putea alimentele picante afecta esofagul

O posibilă explicație analizată de cercetători este că expunerea repetată la alimente foarte picante ar putea contribui la iritarea mucoasei esofagului la persoanele susceptibile. Capsaicina activează receptorii TRPV1, care generează senzația de arsură asociată alimentelor picante. Totuși, aceste mecanisme rămân ipoteze și nu au fost demonstrate.

Pentru pacienți, Rodriguez-Frias consideră că o preocupare mai imediată ar putea fi măsura în care alimentele picante agravează simptome precum arsurile la stomac sau boala de reflux gastroesofagian (BRGE/GERD).

Dacă o persoană observă că alimentele picante îi agravează în mod constant arsurile la stomac sau simptomele de reflux, reducerea consumului acestora poate contribui la îmbunătățirea calității vieții. Este important de menționat că refluxul acid cronic și necontrolat este un factor de risc cunoscut pentru cancerul esofagian, în special adenocarcinomul esofagian.

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Recomandări pentru reducerea riscului de cancer

Expertul subliniază că prevenirea cancerului ar trebui să se concentreze asupra factorilor de risc pentru care există dovezi mult mai solide, și nu doar asupra evitării alimentelor picante.

Printre măsurile recomandate se numără:

evitarea fumatului;

limitarea consumului excesiv de alcool;

menținerea unei greutăți corporale sănătoase;

controlul simptomelor de reflux cronic;

consultarea medicului în cazul apariției unor dificultăți persistente la înghițire;

solicitarea unui consult medical în cazul unei scăderi inexplicabile în greutate;

evaluarea medicală în cazul arsurilor la stomac persistente.

Pentru aceste măsuri există dovezi mult mai solide privind rolul lor în reducerea riscului de cancer decât în cazul evitării alimentelor picante.

Deocamdată, cercetătorii spun că sunt necesare studii pe termen lung și de o calitate mai bună pentru a determina dacă ardeii iuți contribuie în mod direct la dezvoltarea cancerului sau dacă asocierile observate sunt influențate de alți factori legați de stilul de viață și de mediu.

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