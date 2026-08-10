Moscova salută noua poziție a Bulgariei față de Ucraina. Ce spune Rusia despre guvernul Radev

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Agerpres

Rusia salută schimbarea de poziție a Bulgariei față de războiul din Ucraina și consideră că retorica guvernului condus de Rumen Radev a devenit mai moderată.

Moscova salută schimbarea de poziție a Bulgariei față de Rusia și războiul din Ucraina, după instalarea guvernului condus de premierul Rumen Radev. Un oficial al Ministerului rus de Externe susține că retorica Sofiei a devenit mai moderată și include „elemente raționale”. În același timp, Rusia afirmă că Bulgaria pune tot mai mult accent pe interesele naționale și pe găsirea unei soluții diplomatice pentru războiul din Ucraina.

Evaluarea a fost făcută de Iuri Pilipson, directorul Departamentului al II-lea pentru Europa din cadrul Ministerului rus de Externe, într-un interviu acordat agenției TASS și citat de presa internațională.

„După ce noul guvern condus de fostul președinte al țării, Radev, a venit la putere în Bulgaria, retorica oficială a Sofiei pe tema Rusiei și a crizei din jurul Ucrainei a devenit mai moderată și a căpătat elemente raționale”, a declarat Pilipson.

Potrivit diplomatului rus, oficialii bulgari invocă tot mai frecvent principiul intereselor naționale și solicită Uniunii Europene să-și reconsidere actuala abordare față de război. El a spus că Sofia s-a pronunțat, de asemenea, împotriva încercărilor de a obține o victorie militară asupra Rusiei și a subliniat necesitatea găsirii unor soluții diplomatice.

Bulgaria refuză să participe la „Coaliția de Voință”

Pilipson a asociat schimbarea de ton observată de Moscova cu poziția guvernului bulgar față de „Coaliția de Voință”, un grup informal de țări care sprijină Ucraina și participă la discuții privind securitatea europeană.

Oficialul rus a descris grupul drept o „coaliție a celor care vor război”.

Premierul Rumen Radev a declarat pe 14 iulie, la Paris, că Bulgaria nu se va alătura coaliției. El a spus că președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat personal să participe, însă a refuzat, argumentând că Bulgaria nu ar trebui să ia parte la un format care susține continuarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina.

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Radev și-a justificat decizia prin faptul că războiul are nevoie de o soluție diplomatică. În același timp, premierul bulgar a subliniat că problemele referitoare la securitatea colectivă a Bulgariei ar trebui abordate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

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Poziția guvernului bulgar a fost însă complicată ulterior de o dispută privind semnarea de către ministrul de Externe, Velislava Petrova, a unei declarații referitoare la consolidarea participării Bulgariei la activitatea coaliției.

Episodul a ridicat semne de întrebare cu privire la existența unei poziții unitare a Sofiei față de această inițiativă și la măsura în care pozițiile diferiților membri ai guvernului sunt pe deplin aliniate.

Rusia nu se așteaptă la o apropiere rapidă de Bulgaria

În pofida evaluării pozitive privind actuala retorică a Bulgariei, Pilipson a declarat că Moscova nu consideră că există, în acest moment, condițiile necesare pentru reluarea unei cooperări ruso-bulgare pe care a descris-o drept reciproc avantajoasă.

„În viitorul apropiat, acest lucru va fi împiedicat de nivelul ridicat de dependență politică a Sofiei față de Bruxelles”, a afirmat oficialul rus.

Poziția Bulgariei față de Rusia și Ucraina rămâne una dintre temele importante ale politicii externe a guvernului de la Sofia, în condițiile în care țara este membră atât a Uniunii Europene, cât și a NATO.

Tensiuni la Sofia după explozia unei drone ucrainene

Declarațiile Bulgariei vin și pe fondul celui mai recent incident din această țară, unde o dronă ucraineană a explodat la aproximativ 1 kilometru de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, aproape de granița României.

Premierul Rumen Radev a transmis că drona a intrat sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian al Bulgariei dinspre România. După incident, ambasadoarea Ucrainei a fost convocată la ministerul de Externe de la Sofia.