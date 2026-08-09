MAE, atenționare de călătorie în contextul eclipsei solare

Eclipsa solară totală din 12 august / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Alizay

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie în contextul eclipsei solare din 12 august.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie în contextul eclipsei solare din 12 august. Astfel, MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Guvernul regional (Generalitat) a instituit pentru 12 august 2026, ziua eclipsei solare, nivelul maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul Comunității Valenciene.

Reamintim că Guvernul Spaniei a anunțat că Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa totală de Soare din 12 august va fi vizibilă integral, fiind prima de acest tip observată în Spania după mai bine de 100 de ani, din 1912. Faza de totalitate, momentul în care Luna acoperă complet Soarele și întunericul se instalează pentru observatori, va dura puțin peste două minute și va fi vizibilă la apus în Spania.

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Precizările MAE: Lucruri interzise în estul Spaniei în ziua eclipsei

"Decizia este determinată de riscul extrem de incendii în contextul în care se preconizează că un număr mare de persoane se vor întruni spontan în anumite zone pentru observarea eclipsei.

Printre măsurile în vigoare pentru data de 12 august 2026 se numără următoarele:

interzicerea accesului persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis;

interzicerea aprinderii focului în zonele forestiere și în zonele limitrofe pe o rază de 500 m;

închiderea parcurilor naturale precum: Tinença de Benifassà, la Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà, Albufera, Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola, Carrascal de la Font Roja și monumentul natural Camí dels Pelegrins de les Useres.

Pentru zilele de 11 și 12 august 2026 este interzisă camparea în următoarele zone: El Molinillo (Titaguas), Jórgola (Domeño), Fuente Muñoz (Benagéber), Fuente de Don Guillén (Puebla de San Miguel), El Remedio (Utiel), Porta Coeli (Serra) și El Planàs (Vistabella).

Alte reguli importante

De asemenea, în zilele de 11 și 12 august, în zonele de agrement și în celelalte zone de campare situate pe terenuri forestiere, sunt interzise activitățile sportive și recreative în afara spațiilor special amenajate.

Totodată, se recomandă alegerea cu prioritate a zonelor urbane și, acolo unde există puncte oficiale de observare, utilizarea acestora pentru urmărirea eclipsei în condiții de siguranță.

Accesul la punctele de observare trebuie să se facă exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces și de ieșire stabilite de autorități.

Restricțiile sunt obligatorii și afectează accesul la numeroase zone turistice în perioada eclipsei.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele restricționate, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole.

Asistență consulară pentru români

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia ‪+34 964.216 171‬; ‪+34 964.216.172‬; ‪+34 964.203.331‬; ‪+34 964.203.234‬; ‪+34 962.985.644‬; ‪+34 962.985.278‬; ‪+34 961.237.364‬, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: + ‪+34 677 842 467‬.

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor web: https://valencia.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informații și sfaturi de călătorie", transmite MAE.

Orașele din România unde eclipsa de Soare se va vedea cel mai bine

Potrivit informațiilor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cele mai bune condiții pentru observarea eclipsei parțiale de Soare din 12 august 2026 în România vor fi în Beba Veche, localitate aflată în extremitatea vestică a României. Acolo, Luna va acoperi aproximativ 38% din discul solar, cel mai mare procent înregistrat pe teritoriul țării. Fenomenul va începe la ora 20:24 și se va încheia la 20:53, odată cu apusul Soarelui.

Alte orașe în care eclipsa de Soare va putea fi urmărită sunt: Carei, Salonta, Oradea, Marghita, Satu Mare, Arad și Timișoara.

Eclipsa de Soare poate fi observată fără instrumente astronomice, precizează reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de soare.