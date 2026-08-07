Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist se modifică: Subiecte unice la nivel național, conform noii metodologii

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Ministerul Sănătății a anunțat modificarea regulilor pentru examenul de obținere a titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist, începând cu sesiunea din semestrul al II-lea al anului 2026.

"Începând cu sesiunea din semestrul al II-lea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist va avea reguli noi de organizare, după publicarea în Monitorul Oficial nr. 649 din 6 august 2026 a ordinului care modifică metodologia de desfășurare a probelor. Actul normativ pune în aplicare prevederile OG nr. 44/2024, care a modificat OG nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, și introduce un sistem unitar de evaluare a probei scrise, cu subiecte unice la nivel național", a informat Ministerul Sănătății.

Subiecte unice în toată țara

Noua metodologie introduce subiecte unice la nivel național pentru proba scrisă, elaborate de o comisie națională și transmise simultan către toate centrele de examen.

"Începând cu sesiunea din semestrul al II-lea al anului 2026, proba scrisă a examenului de specialist va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate. Acestea vor fi elaborate în ziua examenului de o Comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și vor fi transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele de examen. Baremul de corectare va fi, de asemenea, stabilit la nivel național", a informat Ministerul Sănătății.

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Cum se va desfășura proba scrisă

Examenul se va desfășura în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare, va include 10 subiecte din teme extrase aleatoriu, va avea o durată de trei ore, iar nota minimă de promovare rămâne 7. Potrivit Ministerului Sănătății, corectarea se va face pe baza unui barem național.

"Potrivit noii metodologii:

- proba scrisă se va desfășura simultan, la aceeași dată și oră, în toate centrele universitare;

- examenul va cuprinde 10 subiecte formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată;

- durata probei rămâne de trei ore;

- nota minimă de promovare este 7,00", a transmis Ministerul Sănătății.

Potrivit aceleiași surse, corectarea se va face pe baza unui barem național.

"Corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale de examen, în baza baremului stabilit la nivel național, în maximum trei zile lucrătoare de la susținerea probei", a mai transmis Ministerul Sănătății.

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Calendarul următoarei sesiuni

Înscrierile pentru următoarea sesiune vor avea loc în perioada 24 august - 7 septembrie, iar examenul se va desfășura între 7 octombrie și 3 noiembrie.

24 august – 7 septembrie: înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică;

7 octombrie – 3 noiembrie: desfășurarea examenului.