Tentativă de deturnare a unui avion FlyDubai cu 180 de pasageri. Pilotul, atacat cu un cuțit. Cezar Osiceanu explică ce s-a întâmplat în cockpit

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / avion

Momente de panică la bordul zborului FlyDubai FZ1073, care efectua miercuri ruta Dubai–Tel Aviv. Aeronava a pierdut brusc mii de metri altitudine după un incident violent în cockpit, în urma căruia comandantul ar fi fost înjunghiat de copilot. Pasageri și membri ai echipajului au intervenit pentru imobilizarea agresorului, iar avionul a fost deviat și a aterizat în siguranță la Tabuk, în Arabia Saudită.

Au fost momente șocante pentru pasagerii FlyDubai, ai zborului FZ1073, când au crezut că avionul se va prăbuși. Aeronava zbura de la Dubai spre Tel Aviv, când pilotul a fost înjunghiat cu un briceag de către copilot. Mai multe persoane aflate la bord ar fi intervenit pentru a imobiliza agresorul. Aeronava avea 180 de pasageri la bord când a pierdut brusc din altitudine. Au fost trasmise două coduri de urgență și a fost deviată spre Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță. Incidentul este investigat ca o tentativă de deturnare.

Ce s-a întâmplat?

Pasagerii zborului FZ1073 al companiei FlyDubai au auzit țipete din partea din față a aeronavei.

Mai multe persoane au ajuns în zona cabinei piloților, unde au văzut sânge și un pilot rănit.

”Cine îl înjunghiase pe pilot cu un briceag” a spus o pasageră pentru Channel 12.

Mai mulți pasageri și membri ai echipajului au intervenit pentru a imobiliza persoana care avea briceagul.

”Ne-am rugat. Au fost și momente în care am crezut că nu vom mai ieși vii” a spus pasagera.

”Am înțeles că unul dintre piloți fusese înjunghiat și rănit grav și că pierduseră controlul avionului. A început să coboare rapid. A fost foarte înfricoșător” mărturisește un alt pasager pentru DailyMail.

Aeronava a ajuns de la aproximativ 34.000 de picioare la circa 17.000 de picioare într-un interval de mai puțin de un minut.

Au fost transmise inclusiv imagini video cu mai mulți bărbați plini de sânge. Imaginile au ajuns și-n redacția DCNews, dar nu le putem transmite, din cauza gravității. Vă putem descrie pilotul, în stare gravă, cu oxigen, culcat pe spate și un pasager care-i verifică pulsul. În jurul său este mult sânge. Inclusiv o altă persoană care a intervenit are sânge pe față.

Doi piloți, aflați în partea din spate a avionului, ar fi ajutat la stabilizarea aeronavei. Erau piloți de rezervă și urmau să opereze alt zbor.

Fostul pilot TAROM Cezar Osiceanu a vorbit despre acest incident pentru DCNews:

”În general știrile despre unele incidente din cockpitul avioanelor de pasageri sunt rare pentru că informațiile sunt bine ascunse de companii. Motivele disputelor fizice și verbale dintre piloți au fost în general legate de promovări, bani, gelozie și deloc de dispute de război între statele de proveniență ale piloților.

Alertă maximă la Tel Aviv

O știre lansată în presa israeliană care citează oficiali din domeniul securității, ne informează ca miercuri, 30 septembrie, un avion comercial al companiei Fly Dubai ce zbura de la Dubai la Tel Aviv a fost forțat să aterizeze de urgență în Arabia Saudită, ceea ce a stârnit îngrijorări majore cu privire la o posibilă deturnare a avionului și a determinat Israelul să mobilizeze avioane de luptă care să îl însoțească până la aterizare.

Conform informațiilor de urmărire a zborului disponibile publicului pe site-urile de aviație, avionul Fly Dubai a transmis o alertă de urgență la scurt timp după decolare prin modificarea inițială a codului inițial al transponderului in codul de alarmă 7700 - care indica o urgență generală, urmată apoi de setarea codului 7500 - care semnalează o intervenție ilegală de tip hijacking, ca în final să revină la codul inițial.

În timp ce spațiul aerian israelian a fost închis imediat, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au avut o întâlnire de urgență pentru a discuta situația, iar în urma întâlnirii lor spațiul aerian a fost redeschis.

Un oficial regional, informat despre incident, a declarat că o încăierare a izbucnit în cabina de pilotaj și, aparent, a implicat piloții, dar a adăugat că nu este imediat clar ce a cauzat disputa”.