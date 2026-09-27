Incendiu violent în campusul studențesc din Cluj: 200 de studenți au fugit din calea flăcărilor / FOTO: captură video Știri de Cluj

Aproximativ 200 de studenți au fost evacuați în urma unui incendiu violent izbucnit la etajul al cincilea al Căminului 17 din campusul Hașdeu, Cluj-Napoca. O cameră a ars complet, iar pompierii au intervenit cu cinci autospeciale, două autoscări și echipaje SMURD.

Momente de panică în campusul studențesc Hașdeu din Cluj-Napoca. Un incendiu puternic a izbucnit într-o cameră situată la etajul al cincilea al Căminului 17, iar pericolul iminent de extindere a flăcărilor la întreaga aripă a clădirii a declanșat o alertă majoră, informează Știri de Cluj. Cei mai mulți dintre cei aproximativ 200 de tineri cazați în imobil au reacționat prompt și s-au autoevacuat pe scările de incendiu înainte de sosirea primelor autospeciale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis la fața locului forțe din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca. Dispozitivul a inclus cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autoscări destinate salvărilor de la înălțime, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj.

La sosirea salvatorilor, încăperea de la etajul 5 ardea generalizat și toate bunurile din interior au fost cuprinse de foc. Pompierii au pătruns în interior pentru a detecta focarul și au declanșat operațiuni paralele de căutare-salvare în fiecare cameră de pe palier.

13 tineri au fost scoși din camere de salvatori: Trei au primit oxigen la fața locului

În timpul acțiunilor de verificare, echipajele au identificat 13 studenți care nu au reușit să părăsească căminul la timp. Aceștia au fost evacuați în siguranță și predați medicilor sosiți la fața locului.

Echipajele medicale SMURD și SAJ au acordat îngrijiri direct la cămin. Trei dintre tineri au necesitat administrare de oxigen din cauza fumului inhalat, însă niciunul nu a prezentat arsuri sau leziuni grave care să impună internarea sau transportul la spital.

Datorită reacției rapide a salvatorilor, focul a fost lichidat înainte de a se propaga la camerele alăturate sau la acoperiș.

Spații de cazare asigurate: Studenții afectați vor fi relocați

După stingerea flăcărilor, echipele de intervenție au acționat pentru ventilarea spațiilor și evacuarea fumului dens acumulat pe casa scării și pe holuri. Specialiștii fac cercetări pentru a stabili cauza exactă a declanșării incendiului.

În același timp, reprezentanții ISU și conducerea administrativă a universității caută soluții urgente de relocare pentru tinerii ale căror camere au devenit temporar nelocuibile din cauza distrugerilor provocate de foc, apă și fum.