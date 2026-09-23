Ordinul de Malta construiește pacea în lume. Excelența Sa, generalul Josef Blotz: Prin diplomație umanitară, vom dăinui încă 1.000 de ani

Excelența Sa, generalul Josef Blotz, Mare Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, a vorbit, într-un interviu exclusiv la DC News, despre sprijinul pe care Ordinul îl acordă în Venezuela și Columbia în urma cutremurului devastator de acolo.

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Excelența Sa, generalul Josef Blotz, Mare Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, a precizat că, „de trei luni“, Ordinul intervine în zonele afectate de cutremurele care au avut loc în Venezuela și Columbia în această vară.

„Ordinul este activ acolo de trei luni, de la început, coordonând și organizând activități și proiecte de salvare, strângând fonduri. Și facem același lucru chiar acum în Columbia. Și, apropo, ajutăm și în Nepal. Nepalul suferă în urma dezastrului provocat de acea alunecare de teren din Himalaya.

Asta doar pentru a ilustra amploarea globală a activității: administrăm spitale, administrăm centre pentru romi, dar putem și să răspundem foarte rapid și eficient la dezastre naturale, ca echipe de primă intervenție“, a precizat, la DC News, Excelența Sa, generalul Josef Blotz, Mare Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta.

Foto: Agerpres

Ordinul de Malta, preocupat de pacea în lume. Cheia succesului, diplomația umanitară

Potrivit Excelenței Sale, generalul Josef Blotz, Ordinul Suveran de Malta ajută la construirea unei lumi pacifiste prin „diplomație umanitară“. Iar acest lucru se vede prin toate activitățile de voluntariat pe care le practică, precum cele din Venezuela, Columbia sau Nepal.

„Sunteți o organizație cunoscută și foarte prestigioasă în întreaga lume. Știu că vă ocupați de afacerile internaționale, dacă pot spune așa, ale Ordinului de Malta. Aveți activități în acest domeniu? Știu că sunteți neutri din punct de vedere politic. În ceea ce privește pacea în lume, încercați să puneți lucrurile în ordine, să faceți lumea un loc mai confortabil și mai sigur, un loc mai bun“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Un loc mai bun și mai sigur. După cum am spus, Ordinul întreține relații diplomatice, ceea ce ne ajută enorm când mergem undeva să gestionăm o situație de dezastru, de exemplu în Venezuela. Acest lucru ne ajută foarte mult. Este ceea ce numim diplomație umanitară.

Și, într-un fel, facem parte dintr-un proiect pentru pace, pentru a face lumea un loc mai bun, cu toate idealurile și convingerile noastre. Sunt absolut sigur că, pornind de aici, vom fi mereu chemați să ajutăm în întreaga lume și vom dăinui încă o mie de ani“, a mai precizat Excelența Sa, generalul Josef Blotz, Mare Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta.