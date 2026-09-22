Se caută rudele actorului Ionuț Antonie: Apel de urgență lansat de artiști după sfârșitul tragic al colegului de scenă / FOTO: captură video Facebook Teatrul Ion Creanga

Actorul Ionuț Antonie de la Teatrul „Ion Creangă” a decedat pe holul Spitalului Colțea din Capitală în urma unei embolii pulmonare. Rămas fără sprijin de familie, artistul riscă să fie înhumat prin procedură administrativă la Cimitirul Străulești 2, destinat cazurilor fără aparținători. Situația a declanșat un val de revoltă legat de pasivitatea conducerii teatrului și o mobilizare de urgență a colegilor de breaslă, în frunte cu Ioana Ghinghină, care cer Primăriei Capitalei timp și implicare pentru o ceremonie demnă.

Artistul a încetat din viață la finalul săptămânii trecute, la Spitalul Colțea din București, în urma unei embolii pulmonare, după ce a așteptat un consult medical. Pentru că nu figurează cu rude apropiate cunoscute, trupul său riscă să fie preluat de autorități și îngropat la marginea orașului, printr-o procedură destinată celor fără identitate sau fără sprijin. Reacțiile venite din partea apropiaților și a colegilor de breaslă arată însă un contrast uriaș între lipsa de reacție a administrației teatrului și solidaritatea actorilor care refuză să își lase partenerul de scenă abandonat în uitare.

Cristi Pitulice, soțul actriței Ioana Ghinghină, a descris circumstanțele decesului și a taxat atitudinea pasivă a conducerii instituției unde artistul era angajat.

„Departamentul Resurselor Inumane.

Vineri a murit un actor de la Teatrul Ion Creanga, Ionuț Antonie. A murit murit pe holul spitalului așteptând să fie văzut de un doctor. La Colțea. Embolie pulmonară.

Ionuț Antonie nu are nicio rudă cunoscută de gradul 1 sau 2. Nici prieteni foarte apropiați. A fost un om (aproape) singur. Așa a fost să fie.

Conform legii, de înhumare se ocupă Primăria. Nu a fost vreun sărac sau ceva, din contră. Dar așa este legea.

Ideea este că legea mai spune ceva: `Oricine are dreptul la o înmormântare decentă și la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului`.

Cum am zis: fără familie, fără prieteni apropiați, doar locul de muncă. - (aproape) singur.

Aici întervine conducerea teatrului (zona adimistrativă- hașerul) mă rog, întervine teoretic, că practic, nada...zero.

La Teatrul asta nu a existat nimic, totul a decurs normal.

Omul a murit vineri, azi e marți.

Pe umeri nepăsarea apăsă. Ionuț Antonie e un nume într-un registru, un corp, un deranj, o bătaie de cap.

Nu merită nici măcar un portret pus în holul teatrului si o lumânare aprinsă acolo `in memoriam`. Asta măcar pentru faptul că foștii lui colegi erau SINGURII oameni care știau de existența lui. Erau (sunt) singurii care ar fi putut aduce un omagiu, o inițiativă, o lumânare ca ultimă lumină.

Asta este țara în care trăim....

În încheiere, ce vreau să mai întreb: Așa se procedează cu toți actorii, care mor? Nici măcar o lumânare în foaier? Întreb că mai sunt niste actori si actrițe care se apropie de... stația terminus, ca să zic asa, și sunt curios de dubla măsură aplicată. Super empatie la teatrul ăsta de copii, ce să zic.

Las și eu asta aici, că poate ii găsim omului un aparținător. Refuz să cred că era absolut singur pe lume”, a scris Cristi Pitulice pe pagina de Facebook.

Mobilizare de urgență printre artiști: apelul lansat de Ioana Ghinghină

Perspectiva ca fostul lor coleg să ajungă într-o groapă comună sau la Cimitirul Străulești 2, fără o slujbă și fără prezența celor alături de care a împărțit scena, a determinat o reacție imediată în rândul breslei. Actrița Ioana Ghinghină a lansat un apel public prin care solicită sprijinul autorităților locale și al comunității pentru a identifica rudele și pentru a permite o ceremonie funerară demnă.

„UN APEL URGENT PENTRU COLEGUL NOSTRU, ACTORUL IONUȚ ANTONIE

Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. A murit vineri. Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători. Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa.

Fac un apel către Primăria Municipiului Bucureşti, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și către toți cei care l-au cunoscut pe Ionuț: vă rog să ne ajutați să aflăm dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate și să găsim soluția legală prin care colegul nostru să poată avea o înmormântare demnă.

Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată. Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent. Iar colegilor actori, oamenilor de teatru și celor care mă urmăresc le cer un singur lucru: DISTRIBUIȚI.

Poate că undeva, la capătul unei distribuiri, se află omul care îi cunoaște familia. Ionuț a avut o viață, o carieră, colegi, spectacole și un public. Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris Ioana Ghinghină pe pagina de Facebook.

Actrița mai scrie în comentarii că Ionuț Antonie „nu are rude de gradul unu” și că ei știu că „nu are copii și părinții nu mai sunt în viață”.

„A fost împărat, general, cavaler și căpitan, și-n toate rolurile a jucat exemplar”

Pe pagina oficială a Teatrului „Ion Creangă” este un mesaj din 2024 plin de căldură și admirație la adresa artistului, însoțit de imagini video.

„A fost împărat, general, cavaler și căpitan, și-n toate rolurile a jucat exemplar. (...) Ionuț, ne bucurăm să te avem în echipa TIC, ești prezența care face magia teatrului completă”, se arată în postarea Teatrului Ion Creanga de pe Facebook.

Pentru public și pentru copiii din sală, Ionuț Antonie era întruchiparea personajelor de poveste. Pe scenă a îmbrăcat haina de împărat, general, cavaler sau căpitan, a dăruit energie și pasiune fiecărei reprezentații. Cu toate acestea, când viața a bătut la ușă în cel mai crud mod, aplauzele s-au stins brusc.