Alexandru Bociu, omul de la ANSVSA, care a declanșat criza oierilor, pe făraș?! Ministrul Tanczos Barna: E protejatul politic al tuturor premierilor care l-au menținut în funcție, dacă asta e întrebarea

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De ce nu-l demite Ilie Bolojan pe Alexandru Bociu, președintele ANSVSA?

Agricultorii au ieșit în stradă. Despre omul care a declanșat criza, nimeni nu suflă un cuvânt. De ce nu-l demite Ilie Bolojan pe Alexandru Bociu, președintele ANSVSA?

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a zis că, probabil, va urma o decizie.

„Cu siguranță, Ilie Bolojan va lua o decizie în viitorul apropiat. A văzut și dânsul... E a doua oară (n.r. - când e protest)”, a zis Tanczos Barna în cadrul unei conferință de presă.

Întrebat ce-l ține pe Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, în fruntea instituției, ministrul Agriculturi a zis:

„Sunt convins că domnul Ilie Bolojan va analiza situația și va lua o decizie în cel mai scurt timp”.

Întrebat dacă Alexandru Bociu este un protejat politic al Guvernului Bolojan, ministrul a zis: „Domnul Bociu a fost numit de un premier. Deci Alexandru Bociu este protejatul politic al tuturor premierilor care l-au menținut în funcție, dacă asta este întrebarea, acesta este răspunsul”.

„Eu am lucrat, de fiecare dată, cu materialul clientului. Nu am schimbat directori. De obicei am lucrat cu echipa pe care am găsit-o acolo și am lucrat bine. I-am cerut domnului Bociu implicare maximă, i-am cerut performanță în aceste luni... mai departe... cine va rămâne la conducerea ANSVSA nu este decizia mea”, a mai zis ministrul.

Ciobanii protestatari au ieșit de la discuțiile avute cu un consilier al lui Nicușor Dan

Ei spun că au primit promisiunea unor întâlniri cu reprezentanții noului Guvern, după formarea acestuia.

Printre principalele revendicări se află să nu mai fie omorâte oile, demiterea conducerii ANSVSA, dar și eliminarea taxelor și obligațiilor, care îi duc la faliment.

„Au făcut această promisiune că, după ce se va forma un nou guvern, vor avea discuții cu reprezentanții din guvern pe acest domeniu. Mi-au zis că, după ce o să se formeze noul guvern, o să ia legătura, iar propunerile care au venit și aici vor fi luate în considerare. Până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic", au declarat reprezentanții ciobanilor, în fața jurnaliștilor, după ce au ieșit de la Palatul Cotroceni.



Principala problemă evidențiată de ciobani este actuala conducerea a ANSVSA, despre care fermierii spun că Uniunea Europeană nu mai are încredere. De asemenea, ei acuză că președintele Alexandru Bociu nu are un dialog funcțional cu președintele Colegiului Medicilor Veterinari. Fermierii mai acuză că ANSVSA le-a impus multe taxe și obligații, care le falimentează afacerile.