Atacul lui Bolojan și al USR asupra justiției. Victor Alistar (ÎCCJ): Nu poți explica cum în două ore, 2 milioane de oameni au urmărit un material de 90 de minute

Victor Alistar / Inquam Photos / George Călin

Victor Alistar, purtăror de cuvânt al Înalte Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), a vorbit despre atacul lui Ilie Bolojan și al USR asupra justiției prin „materiale halucinante“ la care au participat câțiva magistrați și reprezentanți ai unor ONG-uri.

Într-un dialog cu jurnalista Laura Duță, la emisiunea Puterile Statului, la România TV, Victor Alistar, purtător de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a vorbit despre atacurile politice din partea lui Ilie Bolojan și USR la sistemul de justiție din România. Alistar a atras atenția asupra „materialelor halucinante“ orchestrate în ultimele luni, în special așa-ziselor reportaje de la Recorder, unde câțiva magistrați și reprezentanți ai unor ONG-uri au exercitat o presiune asupra întregului sistem judiciar.

„Am avut acele materiale halucinante în care au participat câțiva magistrați, am avut acea conferință la Curtea de Apel șocantă, unde jurnaliștii n-au făcut altceva decât un desant, ieșind complet din limitele exercitării profesiei lor, cu scopul de a deturna și de a muta atenția de la adevărurile care se spuneau. (...) Nu uitați de manifestațiile din stradă ulterior materialului Recorder, spre exemplu, la care au participat reprezentanții unor ONG-uri. Eu am arătat persoane care au fost condamnate și au participat la acea manifestație, cerând închisoare pentru președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție“, a spus jurnalista Laura Duță.

„Cu bugete generoase de promovare, inclusiv promovare online! Dacă se face analiza ratei de click și a multiplicărilor, nu poți explica cum în două ore, 2 milioane de oameni au urmărit un material de 90 de minute. Cunoaștem cu toții că asta nu este posibil.

Deci cu bugete, unele la vedere, cu trasabilitate, altele indirecte, prin care o parte dintre jurnaliștii apropiați cercurilor de interese politice beneficiază de publicitate. E vorba de niște manevre indirecte din bugetele publice“, a completat Victor Alistar făcând referire la materialele de la Recorder.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ÎCCJ, atacul politic a survenit în urma faptului că în instituțiile judiciare se aflau dosare ale unor persoane pentru care politicienii aveau interes direct și pe care doreau să-i protejeze.

Victor Alistar: „S-a încercat înlocuirea conducerilor instituțiilor și modificarea competențelor acestora“

Prin atacurile repetate din ultimele luni, Victor Alistar consideră că aripa Bolojan din PNL și USR au încercat o modificare a legilor și o înlocuire a conducerilor instituțiilor judiciare din România. Asta s-a inclusiv proin proiectul legii salarizării și subminarea ierarhiei constituționale și prin blocarea resurselor și posturilor în sistem, ca metodă de șantaj.

„Toată această chestiune a fost făcută tocmai din dorința de a modifica legile, conducerile instituțiilor și eventual competențele acestora. Amintiți-vă, imediat după ce a câștigat Alianța DA, facem un recurs la istorie, în 2005, a apărut Legea 247, o lege asumată în Parlament care avea două părți, una pe legile proprietății și una pe legile justiției. Când s-a desființat PNA-ul și s-a reînființat DNA-ul, când s-au modificat elemente ale carierei procurorilor, competențele CSM etc.

Acolo a fost o chestiune despre care, mai târziu, președintele în funcție de la acel moment ne-a spus că și-a dorit și că a obținut „cheile justiției”, iar acum alții se bat pe cheile justiției pe care el le-a avut“, a explicat Victor Alistar.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al ÎCCJ a spus că „a fost un atac fără precedent la adresa statutului profesiei, pe o campanie publică aproape de tip nazist, de ură între categoriile sociale“.

„Amintiți-vă că magistrații erau prezentați ca niște vampiri care sug sângele poporului, metode bolșevice, dacă e să ne gândim, pentru că au un statut construit împreună cu Uniunea Europeană pentru a întări pilonul judiciar în România.

Toată această chestiune s-a bazat pe sărăcia populației: „Uite cât are X“. Dar nu X îți ia din bani, ci proasta administrare a statului sărăcește populația și pune la pământ economia locală!“, a explicat Alistar.

Victor Alistar a demontat minciunile deputatului USR Stelian Ion

Nu în ultimul rând, purtătorul de cuvânt al Înalte Curți de Casație și Justiție a spus că, în cazul de față, e vorba de „campanii deliberate, fake news, manipulare, booster (algoritmi pe social media pentru a crea valul de ură)“, adică „fapte în afara cadrului legal“.

„Constituția ne garantează drepturile, dar ne obligă să le exercităm cu bună-credință, fără a le încălca pe ale altora și fără a încălca ordinea de drept. Cu cât rezistența în sistemul de justiție va fi mai mare în a nu abdica de la garanțiile de independență, cu atât limbajul grupurilor sectariste din politică va continua. Numai realitatea și mass-media care publică date pot echilibra un asemenea atac“, a spus Victor Alistar.

Întrebat despre efectul acestor atacuri asupra sistemului judiciar, purtătorul de cuvânt al ÎCCJ a dat exemplul deputatului USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, care, în urmă cu un an, a „lansat pe Facebook o dezinformare cum că la Înalta Curte, la Secția Penală, s-au modificat completurile astfel încât nu știu ce complet să pățească nu știu ce“.

„Am ieșit imediat și am spus că o asemenea decizie nu există, nu s-a întrunit Colegiul de Conducere. A lăsat întâi să se ducă minciuna în spațiul online, apoi a retractat. Alte manipulări și scoateri din context nu le-a mai retractat“, a explicat Alistar.

„Cum e posibil să spui un fake news că s-a întâmplat ceva ce nu s-a întâmplat? Opinia publică crede o minciună cât casa, iar asta este nepermis într-un stat democratic“, a adăugat acesta.