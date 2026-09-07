Ilie Năstase, primele declarații pentru DC News după ordinul de protecție anulat: „Nu există cuplul perfect“

Foto Agerpres - Ilie Năstase

Fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase a vorbit, pentru DC News, despre un fapt mai puțin cunoscut de public, în noul scandal în care a fost vizat de un ordin de protecție provizoriu față de soția sa. Fostul tenismen a explicat de ce măsura a fost anulată ulterior.

Polițiștii din Năvodari au emis duminică seară, 6 septembrie, un ordin de protecție provizoriu pe numele lui Ilie Năstase, după sesizarea soției sale Ioana, care a cerut și monitorizare electronică.

Ulterior, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Prin urmare, măsura poliției nu mai este în vigoare.

L-am contactat pe Ilie Năstase pentru a afla detalii despre ce s-a întâmplat, de fapt, ieri seară.

Ilie Năstase: "Oamenii se mai și ceartă în familie. Nu există cuplu perfect"

"Oamenii se mai și ceartă în familie, dar nu a fost cu violențe fizice. Scandalul acesta a izbucnit dintr-odată, cu ordinul de protecție, dar și-au dat seama că au greșit. I-au luat doar ei interviu, pe mine nu m-au întrebat ce, cum s-a întâmplat. Prin urmare, avocata mea a făcut plângere și s-a anulat măsura cu ordinul de protecție.

Consider că nu există un cuplu perfect, iar dacă nu au fost violențe fizice mi se pare aiurea o astfel de măsură. Dacă s-a infirmat chestia asta, înseamnă că polițiștii (n.red. care au emis ordinul de protecție provizoriu) trebuiau să mă întrebe și pe mine ce s-a întâmplat", a spus Ilie Năstase, pentru DC News.

Comunicatul Poliției

"La data de 6 septembrie, în jurul orei 20:40, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soţul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii şi ameninţări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situaţie conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliţie până la acest moment", reiese din comunicatul transmis, luni, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Poliţiştii au evaluat situaţia pe baza formularului de evaluare a riscului și au constatat că există risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, conform sursei citate. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, iar lui Ilie Năstase i-au adus la cunoştinţă obligaţiile dispuse. Măsura a fost infirmată ulterior de procuror.

Ce declara Ilie Năstase în 2024 despre Ioana

lie Năstase declara în 2024 că este fericit alături de actuala sa soție, Ioana, pe care o consideră „cea mai frumoasă” dintre partenerele sale. Mai mult, el a spus că cei doi își doresc să aibă un copil.

Numele lui Ilie Năstase a fost implicat de-a lungul timpului mai multe scandaluri mediatice, cele mai importante fiind legate de incidente în trafic cu poliția, conflicte familiale ori dispute legate de baza sportivă.

Legendarul tenismen Ilie Năstase, dincolo de scandaluri

Pe lângă acestea, Ilie Năstase este o legendă a tenisului românesc, fiind primul lider mondial ATP din lume și dublu câștigător de Grand Slam.

Anul de glorie al lui Ilie Năstase a fost anul 1973, când a câştigat turneul de la Roland Garros, cea mai importantă competiție pe zgură, fără să piardă niciun set. Tot în 1973, s-a impus şi în proba de dublu la Wimbledon, făcând pereche cu prietenul său, americanul Jimmy Connors.

Pe scurt, în decursul carierei sale, Ilie Năstase a câştigat, conform ATP Tour, 64 de turnee ATP la simplu şi 45 la dublu.

„Anul Ilie Năstase”

Ilie Năstase a câştigat de patru ori Turneul Masters (Turneul Campionilor), în 1971, 1972, 1973, 1975; US Open în 1972; Openul Franţei în 1973. Ilie Năstse are și două finale jucate la Wimbledon (1972, 1976). El a jucat 18 ani pentru echipa de Cupa Davis a României, câştigând 109 meciuri. În anul 1970, Ilie Năstase a intrat în rândul celor 20 cei mai buni jucători de tenis din lume. Arc peste timp, în 2027 România va celebra „Anul Ilie Năstase”.