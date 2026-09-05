Scandalul diplomelor de la Școala "Sfânta Treime" cu numele lui Nicușor Dan, Bolojan, Simion și Trump. A fost începută o anchetă

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Diplome emise de o școală din București, cu numele unor politicieni români și lideri internaționali, printre care Nicușor Dan, George Simion și Donald Trump, au ajuns în atenția autorităților.

În atenția organelor de urmărire penală a ajuns un caz inedit. Mai multe diplome care poartă numele unor politicieni și persoane publice, cu diferite specializări, au fost atribuite Școlii Gimnaziale "Sfânta Treime" din București. Cancelaria Prim-ministrului anunță că anchetatorii trebuie să stabilească dacă documentele sunt autentice, cine le-a realizat și cine le-a folosit.

Sesizarea a fost transmisă inclusiv de Administrația Prezidențială către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din București, potrivit România TV.

Verificările realizate anterior de Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu au reușit să clarifice cine a conceput diplomele și în ce condiții au fost aplicate pe documente semnătura directorului și ștampila Școlii Gimnaziale "Sfânta Treime".

Diplome pentru educație sexuală, sanitară și financiară

Subiectul a fost relatat pe larg la sfârșitul lunii august, potrivit Mediafax. Printre documentele în cauză se află diplome care poartă numele unor persoane precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, George Simion și Donald Trump.

Diplomele au înscrisă denumirea Școlii Gimnaziale "Sfânta Treime" din București, alături de o ștampilă atribuită unității de învățământ și de semnătura atribuită directorului Șerban Mihail Adrian.

Documentele originale au ajuns la profesoara Daniela Radu, cadru didactic al școlii, după ce au fost primite de aceasta de la secretara unității. Diplomele fac referire la activități din domenii precum educația sexuală, educația sanitară și educația financiară.

Expertiza a confirmat semnătura și ștampila

În cazul diplomei întocmite pe numele lui Nicușor Dan, Daniela Radu a solicitat o expertiză criminalistică extrajudiciară. Concluziile acesteia arată că semnătura de pe document a fost executată de directorul Șerban Mihai Adrian.

De asemenea, semnele de ștampilă identificate pe diplome provin de la aceeași ștampilă folosită de școală, care a fost pusă la dispoziția expertului pentru efectuarea comparației.

Expertiza nu a putut stabili însă cine a realizat efectiv diplomele și nici în ce context au fost aplicate semnătura și ștampila pe documente.

Directorul spune că a depus plângere penală

Mediafax susține că, înainte de publicarea primei anchete, directorul Șerban Mihail Adrian a fost contactat pentru a oferi explicații cu privire la originea diplomelor.

Acesta nu a răspuns întrebărilor referitoare la persoana care le-a conceput, la cine a aplicat ștampila școlii, la numărul documentelor întocmite sau la împrejurările în care semnătura sa a ajuns pe diploma emisă pe numele lui Nicușor Dan.

Directorul a precizat doar că a sesizat organele penale pentru "clarificarea circumstanțelor în care au fost realizate documentele" și "identificarea persoanelor responsabile".

Ce a constatat Inspectoratul Școlar

Înainte ca situația să ajungă în atenția anchetatorilor, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a efectuat propriile verificări la Școala Gimnazială "Sfânta Treime".

Potrivit concluziilor transmise ulterior Cancelariei Prim-ministrului, în evidențele unității de învățământ nu au fost identificate documente care să ateste că diplomele respective au fost emise și înregistrate de școală.

Inspectorii nu au găsit nici documente care să demonstreze că activitățile sau proiectele menționate pe diplome au avut loc în cadrul școlii.

În plus, modelul grafic al diplomelor analizate nu corespunde celui utilizat în mod obișnuit de unitatea de învățământ.

Directorul acuză o tentativă de discreditare

Într-un drept la replică transmis, Șerban Mihail Adrian nu indică persoana care ar fi conceput diplomele. Directorul susține însă că a apelat la rândul său la organele judiciare și a formulat o plângere pentru "inducerea în eroare a organelor judiciare" și "fals material în înscrisuri oficiale".

Șerban Mihail Adrian afirmă că este ținta unei acțiuni de discreditare prin care s-ar încerca crearea impresiei că ar fi comis fapte penale și îndepărtarea sa din funcția de director, pe care o ocupă de două decenii. "Sunt director al Școlii Gimnaziale Sfânta Treime din anul 2006", precizează acesta, menționând că este și expert în Corpul de Control al Ministerului Educației.

Acum, stabilirea autenticității diplomelor, identificarea celor care le-au realizat și folosit, precum și existența unei eventuale răspunderi penale urmează să fie lămurite de organele de urmărire penală.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat a susținut examenul de bacalaureat la 69 de ani: Un semnal pentru tânăra generație

