Peste 120 de persoane riscă să-și piardă funcțiile după decizia CCR privind Legea ANI

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CCR a declarat constituțional amendamentul la Legea ANI care prevede încetarea mandatului sau funcției pentru persoanele aflate în incompatibilitate sau conflict de interese.

Peste 120 de persoane sunt vizate de amendamentul la Legea integrităţii, care prevede pierderea mandatului sau a funcţiei în cazul în care există decizii definitive în instanţă privind încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese.

Printre cei care îşi vor pierde funcţia este şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese.

La începutul lunii august, el a fost sancţionat cu diminuarea indemnizaţiei de primar cu 10%, pentru o perioadă de şase luni.

Amendamentul declarat constituţional luni de CCR a fost introdus în lege de către PSD, în timpul dezbaterilor din Parlament, fiind susţinut şi de AUR.

Articolul introdus în lege are următorul conţinut: "Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

75% dintre cele 122 de cazuri privesc persoane declarate în conflict de interese în timp ce ocupau funcţii elective

Pe 3 august, Agenţia Naţională de Integritate a arătat, într-un comunicat de presă, că susţine "consolidarea cadrului legislativ în materia integrităţii prin adoptarea unor soluţii care să elimine posibilitatea ca încălcarea regimului conflictului de interese să poată fi tratată ca o simplă consecinţă pecuniară".

Tot atunci, ANI spunea că monitorizează 122 de cazuri aflate sub interdicţia de trei ani de la încetarea mandatului/funcţiei, aplicată persoanelor identificate în conflict de interese sau incompatibilitate.

Conform ANI, 75% dintre cele 122 de cazuri privesc persoane declarate în conflict de interese în timp ce ocupau funcţii elective.

În legătură cu sancţiunile aplicate, pentru nouă persoane nu au fost dispuse măsuri sau măsurile au fost anulate în instanţă, iar pentru celelalte măsurile au constat în diminuarea salariului/indemnizaţiei cu 5 - 20%, pe o durată de 1 - 6 luni.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate, 47 dintre persoanele vizate continuă să ocupe funcţii pentru care completează declaraţii de avere şi interese din care: 22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcţie electivă continuă să ocupe o funcţie electivă; 22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcţie publică continuă să ocupe o funcţie publică.

Cele 122 de persoane sunt cele pentru care inspectorii Agenţiei au emis un raport de evaluare rămas definitiv prin neatacare în termenul legal, respectiv pentru care există hotărâre judecătorească definitivă comunicată.

În această statistică nu sunt incluse persoanele aflate în termenul de contestare a raportului, cele care fac obiectul unor acţiuni în instanţă aflate în desfăşurare sau pentru care decizia instanţei nu a fost încă comunicată, conform Agerpres.

Cazul lui Fritz

Cazul a pornit de la un împrumut primit de Dominic Fritz în campania electorală din 2020. Printre cei care l-au creditat se afla și useristul Răzvan Negrisanu, arhitect și consilier local USR, care i-a oferit 25.000 de lei. La scurt timp după ce a devenit primar, Fritz a aprobat un referat pentru modificarea unui PUZ, care avea ca beneficiar un proiect imobiliar pentru care documentația fusese realizată chiar de firma lui Negrisanu.

În 2023, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, considerând că aprobarea acelui referat a favorizat un creditor direct din campanie. Primarul a contestat raportul ANI la Curtea de Apel Timișoara în august 2023, solicitând anularea lui.

Potrivit declarației de avere depuse la 28 noiembrie 2020, Fritz a împrumutat în 2020 trei sume pentru campania electorală: 50.000 de lei de la Viorel Buga, 25.000 de lei de la Răzvan Negrisanu și 17.000 de lei de la Ruben Lațcău. Toate urmau să fie restituite până la finalul anului 2021.

Inspectorii ANI au constatat că referatul semnat de primar în 2 noiembrie 2020 privea proiectul „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453/2017 – Strada Pictor Ioan Zaicu nr. 5”, unde documentația tehnică fusese realizată de SC RD Sign SRL, firma în care arhitectul Răzvan Negrisanu avea calitatea de specialist cu drept de semnătură. Proiectul „Park Plaza” prevedea dezvoltarea unei zone cu funcțiuni mixte – locuințe colective și spații complementare.

Pe 27 noiembrie 2020, primarul a convocat Consiliul Local prin dispoziția nr. 1433/2020, iar HCL nr. 460/2020 a aprobat PUZ-ul în cauză, conform OpiniaTimișoarei.

Cine este, de fapt, vinovatul pentru decizia CCR împotriva lui Dominic Fritz

Bogdan Chirieac a comentat decizia CCR care duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz, iar analistul politic a pus întreaga controversă în legătură cu întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Chirieac susține că modul în care a fost gestionată această întâlnire a creat un scandal uriaș.

Jurnalista Ioana Constantin și analistul politic Bogdan Chirieac au discutat despre efectele deciziei și despre tensiunile care au apărut în jurul CCR.

„E foarte interesant, după întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, astăzi doamna Tănăsescu este schimbată și iată-ne în situația în care Dominic Fritz rămâne fără mandat în 30 de zile. Președintele României nu mai poate întoarce legea în Parlament cum îi cere domnul Fritz, pentru că deja a contestat-o pe acest amendament la CCR. Cine i-a făcut felul lui Dominic Fritz? Unii zic că Bolojan, gurile rele la care mă dau și eu, dar mai sunt alții care zic că din altă zonă îi vine”, spune jurnalista.

Întrebarea din emisiune vine într-un moment în care întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a devenit ea însăși subiect de controversă. CCR a respins speculațiile potrivit cărora discuția ar fi avut legătură cu dosarele aflate pe masa Curții și a susținut că întâlnirile cu reprezentanți ai autorității executive au vizat exclusiv chestiuni instituționale.

Tocmai această suprapunere de evenimente a alimentat suspiciuni și interpretări în spațiul public. Mai întâi, întâlnirea. Apoi, criticile. După aceea, schimbarea judecătorului raportor. În final, verdictul CCR care păstrează în vigoare prevederea ce afectează mandatul lui Dominic Fritz.

Analistul politic Bogdan Chirieac a susținut că Ilie Bolojan a gestionat greșit întâlnirea cu Simina Tănăsescu și că lipsa unei comunicări oficiale a transformat o discuție care putea fi explicată instituțional într-un scandal public.

„Faptul că onorata Curte Constituțională a dat acest verdict este fără îndoială o greșeală și greșeala este a domnului Bolojan. Fiindcă dacă anunța întâlnirea în mod oficial pe site-ul Guvernului cu doamna Simina Tănăsescu pe motiv că sunt legi importante care trebuie să treacă pe la CCR, de care depind vreo 4 miliarde de euro de încasat de România din PNRR, atunci nimeni nu putea să spună nimic. Dar întâlnirea a provocat un imens scandal de presă și atunci onorata Curte Constituțională a trebuit probabil să schimbe verdictul. Nu știu dacă acesta era verdictul inițial, dar în fața presiunii opiniei publice a trebuit să-l invalideze pe domnul Dominic Fritz. Nu știu de ce era atât de important ca domnul Dominic Fritz să fie și primar la Timișoara, fiindcă el rămâne președintele USR”, a explicat Chirieac la B1 TV.

„Ne pregătim de congres?”

Ioana Constantin a dus apoi discuția într-o altă direcție. Dacă Dominic Fritz pierde funcția de primar, rămâne întrebarea ce se va întâmpla cu poziția sa din fruntea USR.

„Credeți? Sau ne pregătim de congres? Și fiecare dintre palate are candidatul său la USR?”, întreabă jurnalista.

Bogdan Chirieac a spus că se așteaptă ca Fritz să rămână la conducerea USR.

„Ei (n.r. - cei din USR) consideră că s-a făcut o mare nedreptate. Probabil Curtea Constituțională este dirijată de PSD. O prostie, dar nu are importanță. Cu cât prostia e mai mare, cu atât poate fi mai ușor crezută. Și în felul acesta l-au invalidat pe Excelența Sa primarul Dominic Fritz. Deci, eu cred că rămâne președintele USR. De fapt, președintele USR este același Ilie Bolojan”, punctează analistul politic.

Pentru Bogdan Chirieac, problema rămâne modul în care Ilie Bolojan a gestionat întâlnirea cu Simina Tănăsescu.

„Problema este că Ilie Bolojan, care are o mulțime de bube negre în momentul acesta, și-a mai asumat una, o tinichea de coadă, asta cu întâlnirea neoficială cu Simina Tănăsescu. La doamna Simina Tănăsescu nu se pune. Să nu credeți că va demisiona sau va suferi o repercusiune. Rămâne în poziția pe care o are la CCR și poate servi cauza altădată când presa curioasă nu va afla de această întâlnire”, spune analistul.

Dominic Fritz acuză un „abuz de putere” și anunță că merge la CEDO

După decizia CCR, Dominic Fritz a reacționat dur. Liderul USR susține că prevederea validată de Curte îl poate sancționa pentru o situație juridică anterioară intrării în vigoare a noii legi.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, iar dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, spune Fritz.

El a anunțat și intenția de a ataca situația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „Voi ataca decizia la CEDO, acolo unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”.

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