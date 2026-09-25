Anularea decretului prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan, judecată luni. Toni Neacșu: Nu poate fi supus controlului judecătoresc

Siegfried Mureșan, premierul desemnat. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Avocatul Toni Neacșu spune, cu câteva zile înainte ca la Curtea de Apel București să fie judecat procesul de anulare a decretului de desemnare ca premier a lui Siegfried Mureșan, că "decretele președintelui prin care desemnează un candidat de premier nu pot fi supuse controlului judecătoresc, deci nu pot fi anulate în justiție".

Procesul de anulare a decretului de desemnare ca premier a lui Siegfried Mureșan se judecă luni, 28 septembrie, la Curtea de Apel București, după ce deputata neafiliată Ioana Grosaru, reprezentantă în Parlament a comunității italiene, a solicitat acest lucru instanței. Dosarul, unul mai puțin obișnuit, are însă șanse reduse să ducă la anularea decretului semnat de Nicușor Dan, susține avocatul Toni Neacșu.

Potrivit acestuia, decrete prezidențiale prin care sunt desemnați candidați la funcția de premier nu pot fi anulate de instanțele de contencios administrativ, întrucât reprezintă exercitarea unei atribuții constituționale a șefului statului în relația cu Parlamentul.

Avocatul Toni Neacșu: Atât Constituția, cât și legea contenciosului administrativ exclud astfel de decrete de la posibilitatea de a fi cenzurate în vreun fel de instanțele de judecată

"Realitatea e că decretele președintelui prin care desemnează un candidat de premier nu pot fi supuse controlului judecătoresc, deci nu pot fi anulate în justiție.

Atât Constituția (art. 126 alin 6) cât și legea contenciosului administrativ exclud astfel de decrete de la posibilitatea de a fi cenzurate în vreun fel de instanțele de judecată, astfel încât cel mai probabil acțiunea va fi respinsă ca inadmisibilă.

Decretul acesta nu este un act administrativ obișnuit pentru simplul considerent ca reprezintă manifestarea unei atribuții constituționale a președintelui în raporturile lui cu Parlamentul, în cadrul procedurii speciale de formare a unui Guvern. Decretul de desemnare este, astfel, parte a raportului constituțional Președinte–Parlament.", a explicat Toni Neacșu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Când poate fi analizat un decret prezidențial de desemnare a unui candidat de premier

Avocatul Toni Neacșu a explicat și care este, în schimb, cadrul constituțional în care un astfel de decret ar putea ajunge să fie analizat, invocând un precedent al Curții Constituționale din anul 2020.

"Singurul cadru juridic în care teoretic un decret al președintelui de desemnare a unui candidat de premier poate fi pus în discuție este soluționarea de către CCR a unui conflict juridic de natură constituțională, dar aici sfera persoanelor care îl pot sesiza este restrânsă și specializată. Istoric, în 2020, CCR a analizat un astfel de decret, constând chiar neconstituționalitatea lui și obligându-l pe președintele Klaus Iohannis să emită un decret nou.

Situația actuală nu seamănă însă cu cea de atunci și personal nici nu cred că merită prea mare efort; efectele decretului se vor epuiza în câteva zile, prin respingerea lui Siegfried Mureșan în Parlament", a mai spus Toni Neacșu.

Toni Neacșu: Un pretext pentru a se relua atacuri mai vechi împotriva judecătorilor Curții de Apel București

Totodată, avocatul susține că se acordă o atenție sporită acestui dosar "inedit" deoarece Curtea de Apel București a "suspendat cele 11 HG-uri nelegale ale Guvernului Bolojan", iar acum s-ar încerca "reluarea unor atacuri mai vechi".

"Se acordă atenție acestui dosar destul de inedit doar ca un pretext pentru a se relua atacuri mai vechi împotriva judecătorilor CA București care au suspendat cele 11 HG-uri nelegale ale Guvernului Bolojan. Doar 11, pentru că doar atâtea au fost atacate. Între timp, s-a ajuns la cel puțin 36, toate cu avize negative pe motiv de depășirea a competențelor constituționale, pentru că le țin evidența", a mai scris Toni Neacșu.

Precizările lui Toni Neacșu vin după ce în 22 septembrie, la Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a fost înregistrat un dosar în care Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputatul neafiliat Ioana Grosaru, cere anularea Decretului nr. 770/2026, prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcția de premier. În acest dosar, Administraţia Prezidenţială şi Regia Autonomă Monitorul Oficial figurează ca pârâţi.

Potrivit unor surse din presă, Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal ar fi condusă de Olimpiea Crețeanu, judecătoare care, în luna august, a dispus suspendarea de la aplicare a cinci hotărâri ale Guvernului Bolojan. Reamintim totodată că la începutul lunii septembrie, Curtea de Apel București a suspendat procedura declanșată de Executivul Bolojan pentru desemnarea candidatului României la funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.