Fostul prefect USR din județul Timiș, Cornelia Elena Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European pentru 24 de ore

Sursa foto: Facebook @Cornelia Elena Micicoi

Cornelia Elena Micicoi, fostul prefect USR din județul Timiș, a fost reținută.

Fostul prefect USR din județul Timiș, Cornelia Elena Micicoi, a fost reținută de procurorii Parchetului European din Timișoara pentru 24 de ore. Alte patru persoane au fost reținute în același dosar, potrivit România TV.

Reținerea are loc la aproximativ trei luni după perchezițiile desfășurate de EPPO pe 12 iunie, inclusiv la locuința pe care prefectul de Timiș o deținea la acel moment. În cadrul operațiunii, anchetatorii au făcut verificări în 11 locații din județ.

Bani europeni pentru persoane vulnerabile

Investigația privește posibile fraude cu fonduri europene și are ca obiect un proiect de formare profesională destinat unor persoane din categorii vulnerabile. La momentul perchezițiilor, prejudiciul estimat era de câteva sute de mii de euro.

Verificările au vizat, de asemenea, o asociație înființată în trecut de Elena Micicoi. Reprezentanții GAL Freidorf au precizat însă, după percheziții, că activitatea organizației nu făcea obiectul anchetei și că aceasta nu avea nicio legătură cu felul în care beneficiarii proiectelor utilizau fondurile europene.

În ziua în care au avut loc perchezițiile, prefectul a afirmat că nu avea nicio calitate în dosar și că nu era nici suspectă, nici inculpată sau martoră.

Micicoi a susținut totodată că se consideră o țintă în contextul politic de la acel moment și a asociat verificările cu situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Ea explica faptul că, în cazul în care Fritz și-ar fi pierdut mandatul, prefectului îi revenea atribuția de a declanșa procedura de eliberare din funcție.

La scurt timp după efectuarea perchezițiilor, Cornelia Elena Micicoi a renunțat la funcția de prefect al județului Timiș, notează Pagina de Timiș.