Verdict în cazul Tupac Shakur: Duane Davis, găsit vinovat de crimă. Riscă închisoare pe viață - Video

O pereche de cătușe și un ciocan judecătoresc. Sursa foto: Freepik, @fabrikasimf

Duane Davis, fost membru al unei bande din Los Angeles, a fost găsit vinovat, de uciderea rapperului american Tupac Shakur.

În pofida insistenţelor apărării cu privire la lipsa probelor materiale, fostul membru al unei bande problematice din Los Angeles, Duane Davis, a fost găsit vinovat, de uciderea rapperului american Tupac Shakur, la 30 de ani de la moartea legendei muzicii rap, scrie The Guardian.

Verdict la 30 de ani de la moartea neelucidată a legendei muzicii raper Tupac

Fostul membru al South Side Compton Crips, o bandă dintr-un cartier rău famat din Los Angeles, a fost judecat, pentru că ar fi comandat asasinatul şi ar fi furnizat arma crimei.

După deliberări ce au durat doar câteva ore, juriul l-a găsit vinovat de "omor calificat cu folosirea unei arme letale".

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Pronunţarea sentinţei va avea loc la data de 13 octombrie.

Duane Davis vrea să facă apel

Adresându-se judecătoarei Carli Kierny după anunţarea verdictului, Duane Davis a declarat în sala de judecată că intenţionează să facă apel împotriva deciziei.

În ultima etapă a acestui proces, pledoariile finale ale acuzării şi ale apărării au durat aproape cinci ore.

În pledoaria sa finală, procurorul Binu Palal, reprezentant al statului Nevada (sud-vest), a insistat asupra tezei acuzării, respectiv că ar fi fost vorba despre o răzbunare pentru bătaia la care a fost supus nepotul lui Duane Davis, Orlando Anderson, la care Tupac Shakur a luat parte.

Duane Davis riscă închisoarea pe viaţă, fără posibilitatea de eliberare condiționată

Inculpatul, pe care l-a descris în repetate rânduri drept un "şef" ale cărui ordine erau respectate de membrii bandei Crips, riscă închisoarea pe viaţă, fără posibilitate de eliberare condiţionată.

În conflict erau implicate două case de discuri, Death Row Records şi Bad Boy Records, fondată de Sean "P. Diddy" Combs, fiecare apelând la o bandă rivală, cu scopul de a asigura protecţia artiştilor săi, pe fondul rivalităţii dintre bandele "Crips" şi "Bloods" din Los Angeles, care a atins apogeul în anii '90.

"Duane Davis, în cultura bandelor, nu putea lăsa lucrurile aşa", a zis Palal, referindu-se la umilirea în public a nepotului său, cu câteva ore înainte de împuşcăturile care l-au vizat pe Tupac Shakur.

"Şi-a procurat pistolul, a organizat grupul, l-a urmărit pe domnul Shakur", a enumerat procurorul, insistând asupra caracterului premeditat, în opinia sa, al faptelor acuzatului, un fost traficant de droguri, şi folosind declaraţiile acestuia împotriva sa.

Arma crimei şi maşina, de negăsit

Duane Davis a recunoscut încă din anul 2008 în faţa anchetatorilor că se afla în Cadillacul alb din care au fost trase focurile de armă. Însă, deoarece mărturisirile sale au fost făcute în cadrul unui acord care prevedea o imunitate parţială, acestea nu au putut fi folosite contra sa.

Apoi, fostul membru al bandei s-a destăinuit în mass-media, înainte de a publica, în 2019, o carte de memorii compromiţătoare. În aceasta, el povesteşte, printre altele, că se afla pe scaunul pasagerului şi că a dat pistolul persoanelor de pe bancheta din spate, fără a dezvălui identitatea celui care a tras.

Duane Davis, arestat în septembrie 2023

Arestat în septembrie 2023 în urma apariţiei cărţii, Duane Davis, care a pledat nevinovat, a declarat că volumul de memorii a fost ficţionalizat de coautorul său şi că în seara crimei se afla la Los Angeles.

"Timp de aproape 18 ani, Duane Davis a declarat poliţiei, la televiziune, în cărţi şi intervievatorilor de pe YouTube, oricui voia să-l asculte, că era responsabil de uciderea lui Tupac Shakur. Spuneţi-i că l-aţi auzit declarându-se vinovat", a afirmat procurorul în faţa juraţilor.

Avocatul apărării, Michael Sanft, a respins însă aceste declaraţii, calificându-le drept "simple cuvinte", afirmând că Davis încerca să promoveze vânzarea cărţii din pură lăcomie. "Citiţi o carte care este ficţiune, nu fapte reale, dar acuzarea vrea să vă facă să credeţi că ar fi vorba, într-un fel, de o mărturisire, că el se afla acolo la momentul împuşcăturilor", a pledat el, subliniind lipsa probelor materiale.

Nici maşina Cadillac, nici arma crimei nu au fost găsite

"Cu toate mijloacele de care dispune poliţia, ei nu au nimic în acest dosar care să demonstreze că acest bărbat se afla în Las Vegas la 7 septembrie 1996", a adăugat Michael Sanft.

În acea noapte, focurile de armă trase dintr-un Cadillac alb l-au rănit pe Tupac Shakur în Las Vegas, după ce acesta tocmai a asistat la un meci de box al lui Mike Tyson. Rapperul a murit şase zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Cine a fost Tupac Shakur. Mesajele sale continuă să fie ascultate și astăzi

Tupac este considerat unul dintre cei mai influenți rapperi din istorie, celebru atât pentru muzica sa, dar și pentru temele sociale abordate în versurile sale.

Tupac Amaru Shakur, cunoscut sub numele de 2Pac, s-a născut pe data de 16 iunie 1971, în New York. El a crescut într-un mediu problematic. A avut pasiuni muzica și poezia încă din adolescență. El și-a început cariera muzicală la începutul anilor ’90 și a devenit rapid unul dintre cei mai cunoscuți rapperi de pe mapamond, mesajele sale continuă să fie ascultate și astăzi.

În versurile sale, Tupac vorbea despre sărăcie, discriminare, violență, familie și problemele societății. Printre albumele de succes lansate amintim Me Against the World și All Eyez on Me. Pe lângă muzică, Tupac a jucat și în mai multe filme.

Viața lui Tupac a fost marcată și de conflicte, inclusiv de celebra rivalitate dintre rapperii de pe Coasta de Est și cei de pe Coasta de Vest. Pe 7 septembrie 1996, Tupac a fost împușcat în Las Vegas. Pe 13 septembrie 1996 a murit, la doar 25 de ani. Rapperul Tupac a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

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