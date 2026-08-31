Panică pe Bursă. Radu Georgescu: S-a apăsat de 25.000 de ori butonul de vânzare, iar fondurile mari ies pe ușa din spate

Economistul Radu Georgescu transmite că bursa de la București a intrat într-o zonă de panică, în timp ce investitorii mici au început să vândă masiv, în timp ce investitorii mari ies discret din piață.

Radu Georgescu atrage atenția că investitorii individuali au vândut astăzi masiv acțiuni. 25.000 de ordine de vânzare înseamnă o activitate neobișnuit de mare, de trei ori mai mare decât într-o zi normală. Mesajul economistului este unul de avertisment: investitorii mici au intrat în panică și vând masiv, iar dacă și capitalul instituțional continuă să iasă, piața ar putea avea nevoie de cumpărători puternici pentru a evita o scădere și mai accentuată.

”Azi, mii de oameni s-au îmbulzit să iasă de la bursă. Acum o lună se îmbulzeau să intre. Azi s-a apăsat pe butonul de vânzare, la bursa din București, de peste 25.000 de ori!” scrie economistul Radu Georgescu, pe contul său de Facebook, acolo unde precizează că cifra înregistrată astăzi este ”de vreo trei ori mai mult decât într-o zi normală”.

”Aceștia sunt faimoșii retaileri. Adică oamenii care au o aplicație și apasă pe butoane. Bursa a scazut cu 3,6%” a apreciat el.

Radu Georgescu a continuat: ”Acum partea interesantă. Fondurile mari ies pe ușa din spate. De exemplu, joi s-au vândut, printr-o tranzacție specială, acțiuni ale Băncii Transilvania în valoare de 73.000.000 de lei. Aceștia nu vând pe aplicație, pentru că ar prăbuși de tot bursa”.

”Acum, întrebarea de 100 de puncte. Ce se va întâmpla mâine? Dar săptămâna viitoare? Vor cumpăra fondurile de pensii pentru a susține piața și a evita prăbușirea bursei? Companiile își vor răscumpăra acțiunile pentru a evita prăbușirea cotațiilor? În ambele cazuri, și pentru fondurile de pensii, și pentru companii, eu cred că sunt bani arși degeaba. De văzut mâine câți vor mai fugi de la bursă. Să fie economie” a concluzionat el, cu o notă de avertisment cu privire la ce urmează.

Bursa a deschis astăzi pe roșu

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de luni, cu un rulaj total în valoare de 24,4 milioane de lei (4,6 milioane de euro) după 35 de minute de la debutul tranzacţiilor, notează Agerpres.

Indicele principal BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate, a scăzut cu 1,22%, în timp ce indicele BET-Plus, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, a coborât cu 1,20%.

Totodată, indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,22% din valoare, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, era pe minus cu 0,96%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor a consemnat o scădere cu 1,21%, în timp ce BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, s-a diminuat cu 1,45%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor au fost înregistrate de Aeta (+14,57%), Comcm (+10,34%) şi Alro (+5,26%).

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de Rompetrol Rafinare (-15,00%), Novere Capital (-14,73%) şi Şantierul Naval Orşova (-5,80%).

Nu e prima vânzare masivă de acțiuni la Banca Transilvania

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a confirmat, la mijlocul lunii iulie, că a vândut 10,9 mi­lioane de acţiuni ale Băncii Transilvania (TLV), în valoare de 414.000.000 de lei.

În urma operaţiunii, deţinerea BERD, unul dintre cei mai vechi acţionari ai băncii clujene, a scăzut de la 5,16% la 4,16%, coborând oficial sub pragul de raportare de 5%. Titlurile au fost schimbate în cadrul pieţei DEALS la un preţ de 38 de lei per unitate.

Persoanele fizice care au acțiuni la Banca Transilvania

Numărul acţionarilor persoane fizice române ai Băncii Transilvania era de 79.917 la 30 iunie 2026, iar aceştia deţineau împreună 287,8 milioane de acţiuni, respectiv 26,4% din capitalul social al băncii, potrivit structurii acţionariatului raportate de instituţie. Astfel că pachetul deţinut direct de investitorii români persoane fizice valorează aproximativ 12,15 mld. lei, conform Ziarul Financiar. Împărţită la numărul de acţionari din această categorie, suma dă o deţinere medie de circa 152.000 de lei, echivalentul a aproape 29.000 de euro.